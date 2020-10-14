بيت الزكاة يضاعف الإعانة الشهرية لـ93 ألف أسرة بسبب بدء الدراسة

أعلن بيت الزكاة والصدقات المصري، تحت إشراف الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، مضاعفة قيمة الإعانة الشهرية الممنوحة لمستحقي الزكاة لـ93 ألف أسرة خلال شهر أكتوبر فقط، وذلك بمناسبة العام الدراسي الجديد.

وكان بيت الزكاة، قد أكد في بيان سابق، أنه يعمل منذ بداية أزمة فيروس كورونا من خلال محورين، الأول يتضمن وضع إعانة لـ95 ألف أسرة بشكل شهري.

وقال اللواء عمرو لطفي، الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات المصري، أن المحور الثاني يتضمن التنسيق مع وزارات القوى العاملة والتخطيط والتضامن الاجتماعي، حيث تولى البيت إعانة 30 ألف أسرة خلال أزمة كورونا، بإعانة ومساندة شهرية خلال أبريل ومايو ويونيو، وذلك بقيمة 500 جنيه، لافتًا إلى أن من يحصل على منحة من خلال وزارة القوى العاملة لن يحصل على منحة من بيت الزكاة المصري.

وشدد على أن الدولة تساهم وتحاول رفع العبء عن كاهل الأسر التي تضررت، وهذا دور بيت الزكاة لوصول الزكاة لمستحقيها ومساندة تلك الأسر في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها قطاع كبير من المواطنين أثناء أزمة فيروس كورونا.