حظك اليوم الخميس 15-10-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

مولد برج الجدي لديه شخصية غامضة، كما أنه يتميز بكونه راض عن نفسه بشكل دائم، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة خدمة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك، ما يجعلك مضغوطًا بين العمل وحياتك الشخصية، حاول أن توازن أمورك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

اليوم لا تدع تركيزك على العيوب يشغلك عن المميزات.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي النجم العالمي جيم كاري، ويوافق تاريخ ميلاده 17 يناير.