حظك اليوم الخميس 15-10-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الدلو برغبته في الهروب من الزواج، وتجنب القيود في حياته المهنية والشخصية، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ وتستطيع أن تغتنم ما يعرض عليك اليوم من فرص رائعة أو تنشغل بتجربة جديدة تسعدك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. الشمس تساعدك على توطيد علاقتك بالجميع وتمنحك سحرا ونشاطا فكريا وتحفز حركتك وتميزك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو النجمة الأمريكية باريس هيلتون، ويوافق تاريخ ميلادها 17 فبراير.