حظك اليوم الخميس 15-10-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

تتميز امرأة برج الحوت بأنها غامضة وتتصرف بشكل غير متوقع، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

اليوم مناسب للتخطط جيدًا لمستقبلك، وأيضًا للبيع والشراء، وتجتهد لتحقيق مكاسب، وقد تنجح في تنمية أعمال أو أملاك أو مدخرات.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والخلافات، القمر في منزلك الثامن يمنحك طاقة عاطفية ويدفعك للاقتراب ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان حمادة هلال، ويوافق تاريخ ميلاده 20 مارس.