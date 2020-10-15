"البنك الدولي": 12 مليار دولار لشراء "لقاحات كورونا" للفقراء

فى محاولة لدعم الدول النامية، والأشد فقراً، بالتزامن مع جائحة كورونا وتأثيراتها السلبية على اقتصادات الدول، وافق مجلس إدارة البنك الدولى، على خطة مساعدة بقيمة 12 مليار دولار، لضمان حصول الدول النامية على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بسرعة، عندما تصبح متاحة. وقالت المؤسسة المالية الدولية فى بيان، أمس الأول، إن هذا المبلغ سيستخدم لتمويل شراء وتوزيع لقاحات وفحوصات وعلاجات «كوفيد 19» لمواطنى الدول النامية، مشيرة إلى أن «هذه الأموال يفترض أن تكفى لتطعيم ما يصل إلى مليار شخص».

وقال رئيس البنك دافيد مالباس إن «الحصول على لقاحات آمنة وفعالة وعلى أنظمة توزيع معززة أمر ضرورى لتغيير مسار الجائحة، ومساعدة البلدان التى تواجه آثاراً اقتصادية ومالية كارثية على المضى قدماً نحو انتعاش مرن».

"العشرين" تدرس تمديد تجميد ديون الدول الأشد فقراً.. وبراءة اختراع لعقار روسي جديد

ومن المنتظر أن تمدد دول مجموعة العشرين للاقتصادات تجميد ديون بمليارات الدولارات للبلدان الأشد فقراً فى العالم لمساعدتها على مواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا وقد تتبنى نهجاً مشتركاً فى التعامل مع إعادة هيكلة الديون الأطول أجلاً.

فى السياق نفسه، حصلت الوكالة الفيدرالية للطب الحيوى فى روسيا، على براءة اختراع لعقار روسى يعيق تطور فيروس كورونا من نوع «سارس كوف -2» فى الخلايا، مشيرة إلى أن المرضى يمكنهم استخدام العقار بطريقتين عن طريق الأنف للوقاية، وعن طريق الاستنشاق لعلاج المصابين.