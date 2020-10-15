فنانون يتضامنون مع فتاة المعادي ويطالبون بالقصاص من القتلة

تضامن عدد كبير من نجوم الفن مع الضحية "مريم"، فتاة المعادي، والتي راحت ضحية السرقة والتحرش بشارع 9 أمس الأربعاء.

فكتب محمد هنيدي عبر تويتر"البنت الجميلة دي اسمها مريم محمد كانت ماشية في أمان الله، جه 3 كائنات ماينفعش نقول عليهم حتى حيوانات مفترسة لأننا هنكون ظلمنا الحيوانات، وتحرشوا بيها ولما حاولت تبعد عنهم تسببوا في وفاتها. ‏ربنا يرحمك ويصبر أهلك وياريت الكائنات دي يتم توقيع أقصي عقوبة عليها عشان يكونوا عبرة".

وكتبت رانيا يوسف عبر تويتر: "مليون مرة نقول التحرش عقوبته لازم تبقا الإعدام!!‏ مريم بنت مصرية لسه في عز شبابها وملابسها اعتقد لا تخدش حياء نظريات اللبس هوه السبب".

وأضافت "مريم كانت ماشية في الشارع وراجعة من شغلها في المعادي، وفجأه لقت ثلاثة ما يسموا بالرجالة للأسف بيتحرشوا بيها لفظيا وبدأت محاولات التحرش جسديا".

وتواصل "مريم حاولت تجري وتصد الذئاب البشرية عنها ولكن للأسف أثناء محاولاتها الحفاظ على نفسها وعدم الاستسلام ليهم ماتت تحت عجلات عربيتهم، مكتفوش بكده وبس لا دول سحلوها بالعربية، ‏ورموها في الشارع وهربوا".

واختتمت "جريمه زي دي لسه بنفكر أن التحرش مش عقابه الإعدام ولسه فيه ناس بتبرر التحرش باللبس... كفايه كفايه كفايه #حق مريم فين"‬⁩.

وكتبت الإعلامية إيمان رياض عبر "انستجرام": "يا وجع قلوبنا... الله يرحمها ويدخلها جناته.. هى ارتاحت.. لكن النار اللي فى قلب أهلها دي مين هيطفيها!!!؟؟؟ عروسة وبتجهز لفرحها... الدوام لله وحده وكلنا ماشيين.. بس يارب يا عدل انتقم من اللي سحلوها وقتلوها شر انتقام!! ليكونوا عبرة لكل مفتري!!! حسبنا الله ونعم الوكيل !! #فتاة_المعادي".

وبحسب مصادر أمنية، فإن الفتاة كانت تهرب من المتهمين وقت تنفيذ الجريمة، حتى سقطت تحت عجلات سيارتهم خلال المشاجرة.

وكثفت أجهزة الأمن بالقاهرة جهودها، للقبض على 3 شباب طاردوا فتاة في شوارع المعادي، حتى لقيت مصرعها.وتبين من التحريات الأولية، أن المتهمين حاولوا التحرش بالضحية أثناء عودتها من العمل، وعقب هروبها منهم اشتبكت ملابسها في سيارتهم، ما أدى الى سقوطها أسفل عجلات السيارة.

وأوضحت التحريات أن المتهمين حاولوا الهرب فسحلوا الضحية عشرات الأمتار، حتى تهتك جسدها.

وتلقى مأمور قسم شرطة المعادي بلاغا من الأهالي بوجود جثة لفتاة بأحد الشوارع بدائرة القسم.وانتقل فريق من المباحث، وعثر على جثة فتاة في العقد الثالث من العمر مهتكة الجسد، وبها عدة كسور، وبتفريغ الكاميرات تبين أنه أثناء سير المجني عليها بالشارع، تحرش بها مجهولون لفظيا، وحاول أحدهم الإمساك بها.

وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.وصرحت النيابة بتشريح جثة الضحية لبيان أسباب الوفاة وملابساتها، وتسليمها لذويها لدفنها.ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في ضبط سائق السيارة المُستخدمة في حادث سرقة وسحل "فتاة المعادي" بشارع 9 في المعادي؛ وجار تكثيف الجهود لضبط باقي الجناة.