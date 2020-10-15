ضبط عاطل أثناء تصنيعه 21 كيلو جرام هيروين بالإسماعيلية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية، من ضبط أحد العناصر الإجرامية المسجلة لدى مديرية الأمن حال تواجده بمسكنه لتصنيع وإعادة تدوير مخدر الهيروين بكميات كبيرة.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وترويجها.

وتم ضبط المتهم حال تواجده بمسكنه لتصنيع وإعادة تدوير مخدر الهيروين بكميات كبيرة، وبحوزته (20 أسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 5 كيلو جرامات- كمية من مخدرالهيروين الخام وزنت 1,500 كيلو جرام- كمية من خليط مخدر الهيروين بمواد أخرى معدة للكبس وزنت 15 كيلو جرام بإجمالى أوزان 21,500 كيلو جرام والأدوات والمعدات التى يتم استخدامها فى عملية التصنيع هى سيارة ومبلغ مالى وميزان وهاتف محمول.

ورصدت الإدارة نشاط أحد العناصر الإجرامية "عاطل"، مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية "له معلومات جنائية"، تخصص فى الاتجار بمخدر الهيروين ورصد محاولته لتصنيع وتدوير وخلط ذلك المخدر، متخذاً من مسكنه مقراً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

بمواجهة المتهم أقر بما جاء بالتحريات، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3 ملايين جنيه) تقريباً .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ويجرى عرض المتهم على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

يذكر أن الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، قد تمكنت، من ضبط شبكة إجرامية للإتجار في الأعضاء البشرية، تستقطب ضحاياها عن طريق الإيقاع بهم عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقابل مبالغ مالية.

تلقى مدير أمن الإسماعيلية، اللواء ياسر نشأت، إخطاراً من مأمور قسم شرطة ثاني الإسماعيلية، بورود بلاغ من الأهالي بضبط 4 أشخاص، حال محالتهم خطف طفلة، بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص، تبين قيام الأهالي بضبط 4 أشخاص، مصابين بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، توجد لأحدهم معلومات جنائية، وبمناقشتهم قرروا بتعرفهم على شخصين، أحدهما له معلومات جنائية، عن طريق موقع "فيسبوك"، كمتبرعين بالكلى بمقابل مادي، وتسكينهم في إحدى الشقق المستأجرة بدائرة القسم، لحين إنهاء إجراءات الفحص الطبي والتحاليل الخاصة بهم.

وأفاد المتهمون بأن "شائعة" انتشرت بين الأهالي، بتواجدهم في المنطقة بقصد اختطاف الأطفال والإتجار بأعضائهم، مما دعا الأهالي إلى ضبطهم والتعدي عليهم بالضرب، وإحداث إصاباتهم على النحو المبين في المعاينة.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط أحد المتهمين بتجميع المتبرعين السالف الإشارة إليهما، وبمواجهته اعترف بتورطه وآخرين بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الإتجار بالأعضاء البشرية، وأدلى المتهم بمعلومات عن باقي أعضاء الشبكة، وهم عامل ونجله، يقيمان بمحافظة الإسماعيلية، وربة منزل، مقيمة بمحافظة الجيزة.

وأفاد بأن أعضاء الشبكة أطلقوا صفحة على موقع "فيسبوك"، لاستقطاب راغبي بيع أعضائهم البشرية مقابل مبالغ مالية، بواقع 25 ألف جنيه للكلية الواحدة، وكذا استقطاب مرضى الفشل الكلوي، مقابل حصول عناصر التشكيل على مبالغ مالية تتراوح بين 100 و150 ألف جنيه، عن كل حالة، فضلاً عن إجبار "المتبرعين" على توقيع إيصالات أمانة، لعدم تراجعهم عن إتمام العملية الجراحية اللازمة.

وكشفت التحريات عن تولي اثنين من عناصر الشبكة السير في الإجراءات القانونية والطبية، لنقل وزراعة الأعضاء البشرية، من خلال إنهاء التحاليل الطبية اللازمة، وقال المتهم المضبوط إن دوره يقتصر على التنقل بصحبة المتبرعين، والسير في الإجراءات المشار إليها، وتسكينهم لحين إتمام عمليات نقل وزراعة الأعضاء، وبمناقشة الضحايا المتبرعين أيدوا ذلك.