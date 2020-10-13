رفضت بيع الراديو ليشتري مخدرات.. ضبط مدمن أشعل النار في أمه بالمنوفية

ضبطت مديرية أمن المنوفية، بقيادة اللواء أحمد فاروق القرن مدير الأمن، مبيض محارة أشعل النيران في والدته بسبب خلافات مالية بينهما، حيث أشعل الابن النيران في غرفة نوم الأم، وأمسكت النيران بالأم ما أدى إلى إصابتها بإصابات بالغة.

تعود أحداث الواقعة، إلى الأسبوع الماضي، حين حاول مبيض محاره يدعي "س. م"، الحصول على راديو المنزل لبيعه من أجل شراء مخدرات ليتعاطاها، ورفضت والدته بيع الراديو فاعتدى عليها، ثم أشعل النيران في غرفة النوم والتي وصلت لجسد الأم، وهرب، وعلى الفور نقلت الأم المصابة للمستشفى لتلقي العلاج،

وقالت مصادر طبية، لـ"الوطن"، إنّ حالة الأم الصحية خطيرة، وأجريت لها جميع الإسعافات الأولية لها.

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد عبدالله جلال مدير إدارة المباحث الحنائية بالمنوفية، يفيد بأنّ مبيض محارة اعتدى على والدته، وأشعل النيران في المنزل وهرب من المحافظة.

وعلى الفور، وجّه اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، بسرعة القبض على المتهم، وتشكيل فريق بحث جنائي للتحقيق في للواقعة وضبط المتهم، وبالبحث والتحري تبيّن أنّ المتهم هرب خارج المحافظة، وجرى إلقاء القبض عليه.

وتحرر محضر بالواقعة بدائرة مركز شرطة أشمون، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة.

على صعيد آخر، قررت نيابة منوف بمحافظة المنوفية، تجديد حبس عاطل، ضبط وبحوزته 29 قطعة حشيش، وذلك قبل ترويجها على المتعاطين، 15 يوما على ذمة التحقيقات.