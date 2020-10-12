ضبط 183 قضية مخدرات وتنفيذ 56416 حكما قضائيا خلال 24 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 144 قطعة سلاح ناري، بحوزة 127 متهما، وتنفيذ 56416 حكما قضائيا متنوعا.

كما ضبطت القوات 4 تشكيلات عصابية، ضمت 10 متهمين، ارتكبوا 20 حادثا متنوعا، و183 قضية مخدرات بحوزة 196 متهما، و44 متهما هاربين، و21 متهما لممارستهم أعمال البلطجة، وضبط 235 دراجة نارية مخالفة.

كما ضبطت 13149 مخالفة مرورية، واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.