خلفية مرعبة للسرادق ومجسم لـ "ديك" في مؤتمر انتخابي ببني سويف

فوجئ الحاضرون لمؤتمر انتخابي والذي عُقد مساء الأربعاء، بمنطقة شرق البلد بقرية تزمنت الشرقية التابعة لمركز بني سويف، لدعم وتأييد مرشح مستقل، بخلفية السرداق التي حملت صورًا مرعبة، والتي قد تكون "أفيش" لأحد الأفلام الأجنبية.

واكتفى القائمون على تنظيم المؤتمر الخاص بالمرشح المستقل عن الدائرة الأولى ومقرها مركز شرطة بني سويف، وتضم مركز وبندر بني سويف، والمخصص لها مقعدين، ثروت يوسف الداعوري، بوضع لافتة واحدة لتأييد المرشح على خلفية السرداق إلا أنها لم تكن كافية لتغطية الصور المرعبة.

كما وضع القائمون على تنظيم المؤتمر مجسما لـ "ديك"، تم رفعه على قطعة خشبية إشارة إلى رمزه الانتخابي.

يشار إلى أن ثروت الداعوري، قد تقدم باستقالته كأمين عام حزب الشعب الجمهوري بالمحافظة قبل يوم واحد من ترشحه مستقلا عن الدائرة.

وخٌصص لمحافظة بني سويف 16 مقعدا بمجلس النواب منهم 8 بالقائمة المغلقة و8 بالنظام الفردي، بعد تقسيم المحافظة لـ4 دوائر فردية، الدائرة الأولى مقرها مركز شرطة بني سويف وتضم " مركز وبندر بني سويف وبني سويف الجديدة" ومخصص لها "مقعدين" يتنافس عليهما 24 مرشحا، والدائرة الثانية مقرها مركز شرطة ناصر وتضم "مركزي ناصر والواسطى" ومخصص لها "مقعدين"يتنافس عليهما 32 مرشحا، والدائرة الثالثة مقرها مركز شرطة إهناسيا وتضم "مركز ومدينة إهناسيا" ومخصص لها "مقعد واحد" يتنافس عليه 7 مرشحين، والدائرة الرابعة مقرها مركز شرطة ببا، وتضم مراكز "ببا والفشن وسمسطا ومخصص لها 3 مقاعد، يتنافس عليهم 28 مرشحا.