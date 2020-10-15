أسرة فيلم "الخطة العايمة" يتحدثون عن كواليسه مع منى الشاذلي

استضافت الإعلامية منى الشاذلي أسرة فيلم "الخطة العايمة" في برنامجها "معكم" المذاع عبر فضائية "cbc".

وقال الفنان محمد عبدالرحمن الشهير بـ "توتة"، إنه يحب العمل مع الفنان علي ربيع والمخرج معتز التوني، "فاهمين بعض في الشغل وبينهم كيمياء في العمل"، مشيرا إلى أنه في فيلم "الخطة العايمة" فريق العمل ركز على تقديم محتوى يضم موقفا مضحكا وليس مجرد ضحك عادي.

وأوضح "عبدالرحمن"، أنه استغل فترة الحظر المنزلي بسبب جائحة فيروس كورونا من أجل الطبخ، موضحا "كنت بطلع همي في الطبخ"، وكانت البلكونة بمثابة المطبخ الخاص بي وكنت أعود من التصوير من أجل البقاء في منزل طويلا متابعا "الحمد لله إن الأيام دي عديت".

من جهته أكد المخرج معتز التوني أنه كان حريصا على تقديم عمل جيد للجمهور الذي مل من الجلوس في المنازل بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مشيرا إلى أنه يفهم الحالة النفسية لعلي ربيع ومحمد عبدالرحمن ضاحكا "هم مختلين" وقد فهم طريقتهما في العمل من خلال عمله في عدة أعمال من بينها مسلسلات "عمر ودياب" و"لهفة".

بينما قال الفنان علي ربيع أنه يعرف الممثل محمد عبدالرحمن منذ 11 عاما عندما قابله في مركز الإبداع، ومثلا معا أثناء عرض شعري، متابعا: "توتة جدع وطيب".

وتحدث على ربيع عن أيام الحظر معتبرًا أنها كانت "أيام زرقا" متابعا "اشتريت كمامات كتير وكنت بعقم الشيبسي واللانشون"، لافتًا إلى أنه لم يتناول الفيتامينات بسبب عدم حبه لتناول الأدوية قائلا "مشترتش أدوية احتياطي ولا فيتامينات..مبحبش أخد دوا".

في الوقت الذي أوضحت المنتجة شهد رمزي أنها كانت "قلقانة" في أول تجربة إنتاج كاملة لها ووقت عرض الفيلم بسبب جائحة كورونا وبدأت خطة الفيلم بعرض قصته على المخرج معتز التوني الذي عرض عليها خطة أخرى لفيلم كوميدي أعجبتها وبدأت في تنفيذها.

وتابعت أنها تواصلت مع التوني الذي يعتبر صديقا قديما لها وأنتج له والداها المنتج الراحل محمد رمزي، فيلم "سمير وشهير وبهير"، مشيرة إلى أنها تخاف من التمثيل ولكن لديها شغف كبير تجاه الإنتاج "شربت الصناعة من بابا" لذا قررت خوض التجربة وحرصت على حضور أخواتها العرض الخاص للفيلم وغنت مقطع المهرجان الشعبي "إخواتي..إخواتي".

فيما أوضح مؤلف الفيلم كريم سامي أن قصة الفيلم كوميدية بحت، وأشار المؤلف الثاني أحمد عبدالوهاب إلى الفيلم قصته تتلخص حول عصابة ستسرق بنكا ويتولى عمرو عبدالجليل تدريبها.