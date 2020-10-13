"حماية المستهلك" يصدر قرارات ملزمة للشركات في 400 شكوى

عقد مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك اجتماعه الشهري رقم 156، برئاسة الدكتور أحمد سمير فرج، لمناقشة الإجراءات التي يتخذها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق وصون مصالح المستهلكين، تنفيذاً لمقتضيات القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك.

227 قراراً بالاستبدال أو الاسترجاع

وذكر الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، والمدير التنفيذي، أن المجلس ناقش إصدار قرارات ملزمة في 400 شكوى، منها 48 في مجال السيارات، و352 في مجال السلع المعمرة والمتنوعة.

وأضاف "سمير" أنه بالنسبة لشكاوى السيارات، فإن مجلس الإدارة أصدر 23 قرارًا بإصلاح السيارة، واستبدال السيارة أو استرجاعها ورد قيمتها في 11 شكوى، مشيرًا إلى أن المجلس شدد على تنفيذ قراراته خلال فترة تتراوح من 10 إلى 20 يومًا فى شكاوى السيارات، وفي حال عدم الالتزام يتم الإحالة للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

اتخاذ قرارات بقيمة 6 ملايين جنيه لصالح المستهلكين

وأشار رئيس الجهاز إلى أن مجلس الإدارة أصدر قراره في 352 شكوى سلع معمرة ومتنوعة، منها 224 قرارًا باستبدال واسترجاع سلع معمرة وأجهزة كهربائية و117 قرارًا بالإصلاح، و11 قرارًا فى مجال العقارات و"التايم شير"، وذلك بقيم مالية تتجاوز 6 ملايين جنيه لصالح المستهلكين.

وناشد رئيس الجهاز جموع المستهلكين بضرورة التأني والتروي في شراء السلع والمنتجات، لاسيما الطبية منها، والتأكد من شرائها من مصادر موثوقة يتم مراقبتها ومتابعتها دوريًا من الجهات الرقابية، لضمان تحقيق الغرض الذى تم الشراء من أجله وهو الحماية والوقاية، والابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر غير المطابقة للمواصفات، لأنها قد تؤدى الى نتيجة عكسية وتعرض صحتهم للخطر .

كما دعا الجهاز كافة المستهلكين إلى التوجه بشكواهم إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك من خلال الخط الساخن "19588" من أي تليفون أرضي أو عن طريق خدمة "واتس آب" على الرقم "01281661880"، أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الأجتماعي "فيس بوك"، وكذلك الموقع الإلكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg، أو التطبيق الإليكتروني على الهواتف الذكية.