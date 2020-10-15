آخر موعد لحجز 3098 قطعة أرض بالمرحلة العاشرة بالإسكان الاجتماعي اليوم

تنتهي اليوم المهلة المحددة سلفا، للتقديم لأراضي الإسكان الاجتماعي التي طرحتها وزارة الإسكان مُمَثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بواقع 3098 قطعة أرض سكنية، بالمرحلة العاشرة بـ"الإسكان الاجتماعي" للبيع بنظام القرعة العلنية من خلال بنك التعمير والإسكان، بمساحات تتراوح بين 209 و287 م2.

وأوضحت مصادر مطلعة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنّ بنوك التعمير والإسكان، ستواصل استقبال حاجزي أراضي الإسكان الاجتماعي حتى السادسة من مساء اليوم، نظرا للإقبال والطلب الشديد على الحجز خاصة خلال اليوم الأخير للحجز.

وطرحت الأراضي في 11 مدينة جديدة (العاشر من رمضان – سوهاج الجديدة – دمياط الجديدة – برج العرب الجديدة – أسوان الجديدة – أخميم الجديدة – طيبة الجديدة – قنا الجديدة – الفيوم الجديدة – السادات – أسيوط الجديدة)، في الفترة من 15 من سبتمبر الماضي وينتهي التقديم لها بعد ظهر اليوم.

الشروط المالية لحجز الوحدات

وتتضمن الشروط الواجب توافرها في المستفيد، ما يلي:

أن يكون شخصا طبيعيا مصري الجنسية، وليس شخصا معنويا (شركة أو مؤسسة).

ألا تقل سنه عن 21 عاما في تاريخ بدء الحجز.

لا يحق للأسرة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة فى المدن المعلن عنها.

ألا يكون سبق تخصيص قطعة أرض له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، بأي من المدن الجديدة.

ألا يكون سبق تخصيص وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، سواء كانت الأراضي أو الوحدة في حيازته أو تنازل عنها للغير.

يجب أن يكون المتقدم من مواليد أو العاملين أو القاطنين بالمحافظة التي تقع في نطاقها المدينة المطلوب الحجز فيها، طبقا للجدول المرفق بكراسة الشروط.

ويجوز لشخص أو أكثر وبحد أقصى 4 أشخاص الاشتراك في الحصول على قطعة واحدة طبقا للشروط الواردة في الكراسة.

قرعة علنية يدوية

وتجرى قرعة يدوية علنية، وسيتم الإعلان عن مكان وموعد إجراء القرعة لكل مدينة لاحقا، وبحضور مسؤولي جهاز المدينة، والجهات المعنية، والرقابية، وبنك التعمير والإسكان، ومن يرغب من المواطنين المتقدمين للحجز، وسيتم رد مقدم الحجز للمتقدمين الذين لم يقع عليهم الاختيار بعد إعلان نتيجة القرعة العلنية، مضافا إليه الفوائد المقررة من خلال بنك التعمير والإسكان.

سداد مقدم الحجز وقدره 25 ألف جنيه

ويتم سداد مقدم الحجز وقدره 25 ألف جنيه، ويتم السداد نقدا أو بنظام التحويل البنكي (السويفت أو ACH) تحويل داخلي من بنك التعمير والإسكان، أو بشیك معتمد (مصرفي / مقبول الدفع)، ويتم استكمال سداد الدفعة المقدمة (25% + 1% مصاريف إدارية + 0.5% مجلس أمناء)، من إجمالي ثمن الأرض، خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ إجراء القرعة العلنية، ويتم سداد باقي ثمن الأرض وقدره 75% من إجمالي ثمن الأرض دون فوائد، على 3 أقساط سنوية متساوية، بحيث يستحق سداد القسط الأول منها بعد عام من تاريخ إجراء القرعة العلنية، ويتم تحرير شيكات بنكية بقيمة الأقساط باسم جهاز المدينة، على أن يتم الالتزام بتوقيتات البناء وفقاً للمحدد بكراسة الشروط، وهناك نماذج معمارية محددة متوافرة بأجهزة المدن للالتزام بها.

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أوضح أنّ الطرح يأتي في إطار خطة الوزارة لتوفير أكبر عدد من الأراضي كاملة المرافق، بمختلف المدن الجديدة، لتحقيق رغبة المصريين من مختلف شرائح المجتمع فى تملك الأراضي، ومحاربة المتاجرة بالأراضي من خلال وفرة الأراضي المطروحة.