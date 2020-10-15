"الفنانين التشكيليين" تطلق مبادرة فحص طبي مجانا لأعضائها

أعلنت النقابة العامة للفنانين التشكيليين، برئاسة الدكتورة صفية القباني، عن تقديم مبادرة للفحص الطبي مجانا لأعضاء النقابة تحت إشراف مديرية الصحة وإدارة غرب القاهرة.

ودعت نقيبة التشكيليين، أعضاء الجمعية العمومية والفنانين إلى الحضور لمقر النقابة يوم الثلاثاء المقبل من الساعة 10 صباحا إلى 6 مساء، لإجراء فحص طبي على أمراض مزمنة وأمراض كُلي مجانا.

وتستضيف نقابة الفنانين التشكيليين، برئاسة الدكتورة صفية القباني معرضا فنيا بعنوان "صالون فنون مصر" في دورته الأولى لشباب التشكيليين، ويضم المعرض 37 فنانا من أقوى شباب مصر بين نحت وتصوير زيتي وجداري وجرافيك.

وأعربت "القباني" عن ترحيبها بفكرة المعرض الذي تنظمه الجمعية المصرية لشباب التشكيليين من خلال التواصل مع نقيبة الفنانين التشكيليين.

وأعلنت "القباني" عن تقديم الدعم بتوفير القاعة بشكل مجاني وتحدد افتتاح المعرض يوم 28 أكتوبر الساعة 7 مساء في حفل يصحبه عزف جميل وبوجود لفيف من الفنانين الكبار والشخصيات العامة، ويستمر المعرض حتى 7 نوفمبر وتنوى الجمعية إقامة المعرض بشكل سنوي وفي كل دورة يكون فيها جائزة تحمل اسم أحد الرواد كشكر وتقدير على ما قدموه من أعمال ساهمت في رفع الحركة الفنية في مصر، متمنين تكملة المسيرة بشباب لديهم نفس الحلم بأن تصبح الريادة الفنية لمصر كما السابق.

كما أعلنت النقابة عن أبرز الخدمات التي تقدمها النقابة للأعضاء، ومنها توفير رعاية صحية من خلال التعاقد مع إحدى الشركات المخصصة في تقديم الرعاية الصحية لأعضاء النقابة.

وكذلك تقديم إعانات مالية في الحالات التالية: "مرضية، كوارث، عجز كلي، عجز جزئي، وفاة، منحة مولود، منحة زواج".

وتقديم إسكان اجتماعي لمحدودى الدخل الأقل من 50 عاما، كما تقدم إسكان استثماري لمن تخطوا سنة الخمسين في أكتوبر الجديدة، والعاشر من رمضان، وبرج العرب، وسوهاج الجديدة، وأسيوط الجديدة، والمنيا الجديدة، تقديم خدمة استخراج تصريح لمزاولة نشاط فني للجاليريهات مقابل سداد رسوم رمزية للنقابة، تقديم خدمة الإعفاء الضريبي لأعضاء النقابة المزاولين للمهنة مقابل سداد نسبة 2% من قيمة المبيعات وتوريدها لصالح صندوق المعاشات.

وأعلنت نقابة الفنانين التشكيليين، مؤخرا عن أسعار ومساحات وحدات الإسكان الاجتماعي التي توفرها النقابة للأعضاء، في القاهرة والإسكندرية والصعيد، وبتيسيرات فى الدفع.