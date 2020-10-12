"التشكيليين" تستضيف معرض "صالون فنون مصر" بمشاركة 37 فنانا

تستضيف نقابة الفنانين التشكيليين، برئاسة الدكتورة صفية القباني معرضا فنيا بعنوان "صالون فنون مصر " في دورته الأولى لشباب التشكيليين، ويضم المعرض 37 فنانا من أقوى شباب مصر بين نحت وتصوير زيتي وجداري وجرافيك.

وأعربت القباني عن ترحيبها بفكرة المعرض الذي تنظمه الجمعية المصرية لشباب التشكيليين من خلال التواصل مع نقيبة الفنانين التشكيليين.

وأعلنت القباني عن تقديم الدعم بتوفير القاعة بشكل مجاني وتحدد افتتاح المعرض يوم 28 أكتوبر الساعة 7 مساء في حفل يصحبه عزف جميل وبوجود لفيف من الفنانين الكبار والشخصيات العامة، ويستمر المعرض حتى 7 نوفمبر وتنوى الجمعية إقامة المعرض بشكل سنوي وفي كل دورة يكون فيها جائزة تحمل اسم أحد الرواد كشكر وتقدير على ما قدموه من أعمال ساهمت في رفع الحركة الفنية في مصر، متمنين تكملة المسيرة بشباب لديهم نفس الحلم بأن تصبح الريادة الفنية لمصر كما السابق.

واستضافت نقابة الفنانين التشكيليين، معرضا للفنانة النمساوية باربارا فيليب، الذي يقام بالتعاون مع المركز الثقافي النمساوي بالقاهرة.

يضم المعرض 40 عملا فنيا، تصور الإجراءات التي اتخذتها حكومات الدول، للحد من انتشار فيروس كورونا، التي لفتت نظر الفنانة باربارا فيليب، فعبرت عن انفعالتها، التى تولدت نتيجة ما أحدثته الجائحة من إغلاق للحدود والمتاجر، وفرض العزلة الاجتماعية بين البشر، وغيرها من المظاهر الاستثنائية التى طرأت على معاملات الشعوب والدول.

أعلنت نقابة الفنانين التشكيليين، عن أبرز الخدمات التي تقدمها النقابة للأعضاء، ومنها توفير رعاية صحية من خلال التعاقد مع إحدى الشركات المخصصة في تقديم الرعاية الصحية لأعضاء النقابة.

وكذلك تقديم إعانات مالية في الحالات الآتية (مرضية- كوارث- عجز كلي- عجز جزئي- وفاة- منحة مولود- منحة زواج).

وتقديم إسكان اجتماعي لمحدودى الدخل الأقل من خمسين عاما، كما تقدم إسكان استثماري لمن تخطوا سنة الخمسين في (أكتوبر الجديدة- العاشر من رمضان- برج العرب- سوهاج الجديدة- أسيوط الجديدة- المنيا الجديدة)- تقديم خدمة استخراج تصريح لمزاولة نشاط فني للجاليريهات مقابل سداد رسوم رمزية للنقابة، تقديم خدمة الإعفاء الضريبي لأعضاء النقابة المزاولين للمهنة مقابل سداد نسبة 2% من قيمة المبيعات وتوريدها لصالح صندوق المعاشات.

وأعلنت نقابة الفنانين التشكيليين، مؤخرا عن أسعار ومساحات وحدات الإسكان الاجتماعي التي توفرها النقابة للأعضاء، في القاهرة والإسكندرية والصعيد، وبتيسيرات فى الدفع.