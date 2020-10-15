إغلاق 6 مراكز للدروس الخصوصية في الإسكندرية

شن حي ثان المنتزه ثان، شرق الإسكندرية، حملة مكبرة لإغلاق المراكز التعليمية بنطاق الحي بمعاونة الجهات المعنية، تنفيذًا لقرار رئاسة مجلس الوزراء، ووفقا لتوجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، لاتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار بيان صادر من حي المنتزه، اليوم الخميس، أن اللواء أشرف بهجت، رئيس حي ثان المنتزه، قد وجه الإدارات المعنية بشن حملة مكبرة، لإغلاق جميع المراكز التعليمية حفاظًا على صحة الطلاب وتجنبا لانتشار فيروس كورونا المستجد، بالتنسيق مع قيادات مديرية التربية والتعليم.

واستهدفت الحملة إغلاق المراكز التعليمية بنطاق الحي، وتم تنفيذ الإغلاق الفوري لـ6 مراكز تعليمية، بشارع جمال عبد الناصر ومتفرعاته، حيث ترأس الحملة يحيى زكريا سكرتير عام الحى، وتشكلت لجنة الغلق من ممثلي الجهات المعنية (مساعد رئيس الحى مدير إدارة الخدمات، مدير المتابعة الميدانية، مسؤول الغلق بإدارة رخص المحلات، ممثل الاتصال السياسي بإدارة المنتزه التعليمية).

جاءت تلك الحملة ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وجارى متابعة الحملات لإغلاق كافة المراكز بنطاق الحي حفاظا على الطلاب.

كان يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اجتمع مع مديرو عموم المديرية ومديرو عموم الإدارات التعليمية، بشأن الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2020/2021.

وأكد "الديب"، على ضرورة الالتزام بخطة توزيع المناهج الدراسية وفق الخطة الزمنية للعام الدراسي الجديد الوارد من وزارة التعليم.

وأشار، إلى ضرورة توزيع الأدوار والمهام على أعضاء هيئة التدريس والعمل علي سد العجز بالمدارس، بالتنسيق مع التوجيهات العامة والفنية واتباع قواعد العجز والزيادة، وإعداد الجدول المدرسي وعلى اهمية إعداد جدول الإشراف اليومي، ووجه "الديب"، مديرو عموم الإدارات بمديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية، ضرورة إعداد خطة للمتابعة الميدانية للمرور على المدارس والتأكيد على نظافة المدارس من الداخل ودورات المياه مع التطهير الجيد حفاظًا على صحة أبنائنا.

وشدد "الديب"، على ضرورة حسن سير العملية التعليمية مع بدء العام الدراسي الجديد واتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها تحقيق انتظام العملية التعليمية وفق القواعد المنظمة لها، واتباع كافة الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، حفاظًا على سلامة الطلاب وضرورة أحكام إغلاق المدارس مع بدء اليوم الدراسي.