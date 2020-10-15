انطلاق رحلات عودة 300 مصري من الإمارات إلى الكويت بعد تعرضهم للنصب

تبدأ اليوم أولي رحلات عودة المصريين من الإمارات إلى الكويت، وذلك بعد قيام عدد من الشركات بإيهام مواطنين بتوفير عروض للراغبين للعودة إلى دولة الكويت عن طريق قضاء فترة 14 يوما حجر صحي بالإمارات تشمل حجوزات الطيران والفندق والتحليل الخاص بفيروس كورونا، ولكن قامت في يوم السفر بإرسال تذاكر سفر من مصر للإمارات وتذاكر طيران من الإمارات للكويت، وبعد وصول المصريين للفنادق بالإمارات وإقامتهم بها وانقضاء الفترات المحددة، فوجئوا بأن تذاكر العودة للكويت صادرة من شركات مختلفة ليست لها أي بيانات مسجلة على خطوط الطيران.

وتم الاتفاق علي الرحلات من خلال وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، وبالتعاون والتنسيق مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار، ستكون 4 مواعيد للرحلات تبدأ من اليوم وتنتهي يوم 22 أكتوبر الجاري لنقل المصريين العالقين بدولة الإمارات، وعودتهم لدولة الكويت في تلك الفترة المحددة، وتم تخصيصها فقط للمجموعات التي تعاقدت مع شركة سياحة وسددت كافة تكاليف السفر من القاهرة للإمارات ومن الإمارات للكويت والإقامة بالإمارات.

كما تم التسيق أيضا مع وزارة السياحة والأثار وإبلاغ تلك الشركات التي تلقت كامل التكلفة عن إقامة المصريين العالقين بالإمارات، ضرورة الإلتزام بعدم خروج أي مواطن مصري من فندق الإقامة لحين عودتهم إلى الكويت في المواعيد المحددة.

كما تم التنسيق مع الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والأثار، في ضوء ما وصل لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج من استفسارات حول إمكانية سفر عدد من المصريين بالإمارات إلى الكويت عبر الرحلات التي خصصتها وزارة الهجرة بالتعاون والتنسيق مع وزارة السياحة والأثار لعدد 300 مصري الذين تعرضوا لعملية نصب من شركات زعمت إعادتهم إلى دولة الكويت بعد قضاء فترة حجر صحي بدولة الإمارات وإجراء تحليل فيروس كورونا.

وتهيب الوزارة مرة أخرى بالمواطنين الراغبين في العودة لعملهم بدولة الكويت عدم السفر إلا بعد التأكد من استكمال كافة الإجراءات المقننة لذلك، ومن بينها تذكرة الرحلة بين الثلاث دول وحجز فندق الإقامة المؤقتة بالإمارات وتأشيرة سارية.