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محمود مسلم

مجلس الوزراء يسقط الجنسية عن 5 أشخاص لتجنسهم بالإسرائيلية دون إذن

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الوطن
09:12 ص | الخميس 15 أكتوبر 2020
مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

أصدَر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عدة قرارات بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن 5 أشخاص لتجنسهم بالجنسية الإسرائيلة دون الحصول على إذن سابق.

وشملت الأسماء ما يلي:

- أولجا إسكندر جورجي إبراهيم يوسف، من مواليد إسرائيل بتاريخ 17 يوليو 1987، ووشقيقتها ريهام إسكندر جورجي إبراهيم يوسف، مواليد إسرائيل بتاريخ 14 يناير 1989.

- أمير أحمد محمد نصر الدين، مواليد إسرائيل بتاريخ 30 أغسطس 1996، وشقيقته أسماء أحمد محمد نصر الدين، مواليد إسرائيل بتاريخ 20 أغسطس 1999، والشقيقة الثانية شيماء أحمد محمد نصر الدين، مواليد إسرائيل بتاريخ 20 أغسطس 1999.

وحملت القرارات أرقام 35، 36، 37، 38، 39، لسنة 2020 ونُشرت في الجريدة الرسمية، وللاطلاع عليها اضغط هنا.

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