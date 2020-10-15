افتتاح أول حديقة ترفيهية لذوي الاحتياجات الخاصة بالإسكندرية

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أول حديقة ترفيهية للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر وإفريقيا، والتي صممت خصيصا لتتناسب معهم، وشهد الافتتاح حضور محافظ المنطقة الروتارية مصر أسامة الأحمر، والدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، وخالد مصطفى رئيس سابق نادي روتاري الإسكندرية رمل وصاحب الفكرة، وأمل لطفي رئيس النادي الحالي ولفيف كبير من الروتاريين ورجال الصحافة.

وبدوره، أوضح خالد مصطفى رئيس سابق لنادي روتاري بالإسكندرية، أن فكرة جاءت له عند لعبه الشطرنج مع أحد الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث شعر حينها برغبة الطفل في اللعب مثل أقرانه، ما دفعه للتفكير في ذلك الأمر.

وتابع: "بعدها بدأت خطوات جادة وسريعة مع دكتورة سالي عبدالرؤوف سكرتير فخري النادي السابق، وتوصلت إلى أنه لا توجد مثل هذه الألعاب في مصر، حيث يتم تصنيعها في الدول الأوربية وأمريكا والإمارات".

وأردف أنه اتفق مع اللواء صلاح عيد رئيس لجنة المشروعات على تبني فكرة تصنيع هذه الألعاب محليا مع مراعاة كل المواصفات والأبعاد القياسية مستعينا بوليد حسن والذي وضع كل إمكانيات مكتبه الاستشاري الهندسي في خدمة هذا المشروع، ثم تدبير الموارد المالية الضرورية لتغطية التكاليف من زملائنا في النادي وجاء دور اختيار المكان المناسب الذي يوفر عامل الحماية والأمان للأطفال ويوفر الأمن والصيانة وبالتالي الاستمرارية للألعاب، تم عرض الموضوع كاملا على الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية والتي تحمست كثيرا للفكرة واختارت أن تكون البداية بمركز شباب النصر امبروز بمحرم بك.

واستطرد: " تم التنفيذ فعلاً في زمن قياسي بعد الانتهاء من تجهيز وإعداد البنية التحتية للحديقة، ووضعنا مجموعة الألعاب بها بألوانها الزاهية المبهجة ولم يفوتنا أن نزود الحديقة بدورة مياه مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة وباتت الإسكندرية الآن تحتضن أول حديقة ترفيهية للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة".