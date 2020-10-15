مرشح بالغردقة يستعين بـ"الإدريسي" في مؤتمر انتخابي لجذب الناخبين

خطف الشيخ السيد الإدريسي، رئيس رابطة الأدارسة بالأشراف في مصر والعالم الإسلامي، ورئيس المجلس الأعلى للطرق الأحمدية الإدريسية في العالم الإسلامي الأضواء من مرشح استعان به في مؤتمر انتخابى لتأييده بمدينة الغردقة.

تجمع عدد كبير من الحضور، والتفوا حول الإدريسي بمجرد وصوله مؤتمر الانتخابي لتأييد المرشح وذلك لتقديم التحية له والتقاط الصور التذكارية معه حيث يحظى الأدريسى بشعبية جارفة في مصر والعالم الإسلامي.

ونظم عبد الحميد سرحان أحد المترشحين لمجلس النواب بدائرة رأس غارب والغردقة بمحافظة البحر الأحمر مؤتمر انتخابي حاشد، ودعي إليه الشيخ السيد الإدريسي لتأييده في انتخابات مجلس النواب، لجذب الناخبين حيث يحظى الأدريسى بشعبية جارفة في العديد من محافظات مصر والعالم العربي والإسلامي.

حضر المؤتمر حشد كبير من المواطنين حبا في الأدريسى وحرص عدد كبير منهم على التقاط الصور التذكارية معه، ولاقى ترحاب كبير خطف به الأضواء من المرشح.

وفي نهاية المؤتمر تحول إلى ما يشبه حلقة ذكر حيث تم ترديد عبارات الذكر بطريقة جماعية حيث لاقي ذلك استحسان وانسجام الحضور.

ومن جانبه، قال عبدالحميد رسلان، المرشح المنظم للمؤتمر، إنه مرشح لـ27 محافظة وليس البحر الأحمر فقط، حيث أن الغردقة يعيش بها عدد من الوافدين من المحافظات الأخرى.

وأشار إلى أن دعوته للإدريسى أدخلت الفرحة على جميع الحضور الذين تشرفو بلقائه، مؤكداً أن الإدريسي داعما لكل مريديه ومحبيه من جميع القبائل ويقف علي مسافة واحدة من الجميع وزيارته تشرف وتبارك بها الجميع.

وتلقى المعركة الانتخابية بمجلس النواب بدائرة رأس غارب والغردقة منافسة ساخنة بين 16 مرشح للفوز بمقعد وحيد في البرلمان، بينهم 3 نواب حاليين هما محمد محمد عبد المقصود وحمادة غلاب وأحمد الضوي، واثنان ضباط شرطة سابقين هما حافظ لطفي وعاطف عبد الحميد، وممثل لقبيلة العرب هو أيمن معوض، وممثل لقبيلة العبابدة هو أحمد الضوي، وممثل لقبيلة الشيخ عيسى هو حداد عبد ربه، وممثلان لقبيلة الكلاحين هما محمد خليل وعلى حسين، و3 ممثلين لقبيلة البراهمة هما حمادة غلاب ومحمد عبد المقصود وتيتو الخطيب، بالإضافة إلى الدكتور أحمد عبد الشافي، وأميمة نوبي وهي المرأة الوحيدة المرشحة في الدائرة.