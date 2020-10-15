ردم مؤقت للهبوط الأرضي بشارع 45 في الإسكندرية.. وكشف ملابسات الحادث

تفقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، موقع هبوط الأرضي العميق بشارع 45 شرق الإسكندرية، لبدء الأعمال والتعرف على أسباب الهبوط، مع تواجد عدد من المهندسين والطرق والصرف الصحي للتعرف على ملبسات الهبوط وأسبابه.

ووضعت إدارة المرور الحواجز الحديدية بموقع الهبوط، لمنع مرور السيارات من أماكن الهبوط أو السير من قبل المواطنين، لحين انتهاء الأعمال وحفاظًا على المارة، بالإضافة إلى وضع ردم مؤقت على موقع الهبوط تمهيدًا للعمل.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، إنه جار العمل داخل موقع هبوط شارع 45، للتعرف على أسباب وقوع الهبوط خاصة مع تواجد مياه، لافتاً إلى تخفيف المياه لإصلاح الهبوط وإعادة الشيء إلى أصله.

ومن جانبه أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن الهبوط الأرضي الذي وقع بشارع 45 بمنطقة ميامي، لم يسفر عن أي خسائر، لافتًا إلى أنه عمقه وصل إلى 5 أمتار.

وأضاف الشريف، في تصريحات صحفية، اليوم، أن الهبوط بلغ عمقه نحو 5 أمتار وقطر 5 أمتار، مرجحًا حدوثه بسبب كسر في ماسورة الصرف الصحي أو مياه الشرب، موضحًا أن مديرية الطرق نصبت كردونًا حول موقع الهبوط في وجود جميع الأجهزة المعنية.

كان بلاغ ورد لغرفة عمليات حي المنتزه بحدوث هبوط أرضي بشارع 45، وانتقل مسئولو الحي وقوات الشرطة وإدارتي الطرق والمرور إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص حدوث هبوط أرضي بعمق كبير في منتصف الشارع المشار إليه، دون حدوث إصابات أو خسائر في السيارات، وجرى إخطار شركات المرافق "الصرف الصحي- مياه الشرب- الغاز" لمعرفة أسباب الهبوط.