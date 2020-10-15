صور.. الرئيس السيسي يأذن لطابور عرض خريجي الشرطة بالبدء

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، حيث قدم الخريجين الجدد العرض العسكري، ومنح رئيس الجمهورية الإذن لطابور العرض العام بالبدء.

وكان الطلاب قد قدموا عروضًا قتالية ورياضية، تضمنت عرض التخفي في أثناء العمليات في مناطق صحراوية وزراعية ومناطق طينية، وعرض رجال العمليات القتالية من ذوي القدرات الجسمانية الخاصة.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، احتفال أكاديمية الشرطة بتخريج دفعة جديدة لعام 2020، في مقر الأكاديمية بالقاهرة الجديدة، وفقًا لما صرح به السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

ويحضر الحفل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعدد من الوزراء وقيادات الدولة، وأهالي الخريجين.