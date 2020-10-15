الصحة: توعية نصف مليون مواطن بمبادرة "علاج الأمراض المزمنة" في سبتمبر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم التوعية الصحية بمبادرة رئيس الجمهورية لـ""متابعة علاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر عن الاعتلال الكلوي" تحت شعار "100 مليون صحة" لـ 554 ألفًا و547 مواطنًا خلال شهر سبتمبر الماضي.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنَّ الإدارة المركزية للإعلام الصحي والسكاني عقدت 60 ألفًا و829 ندوة توعوية خلال سبتمبر الماضي، منها 46 ألفًا و135 ندوة توعوية وتثقيفية داخل المنشآت الطبية، و14 ألفًا و694 ندوة بالأماكن والمنشآت العامة مثل: "النوادي، المنشآت الحكومية، البنوك، المصانع، مواقف المواصلات العامة، مراكز الشباب...وغيرها"، وذلك بناءً على توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بتكثيف الحملات التوعوية للمبادرة الرئاسية.

وأضاف "مجاهد"، أنَّ المبادرة تستهدف فحص جميع المواطنين من الفئة فوق سن الـ40 عامًا، للكشف عن الأمراض المزمنة وعلاجها، لافتًا إلى أنَّ المبادرة تقدم خدمات الكشف عن الأمراض المزمنة "سكر، ضغط الدم، قلب"، كما تقدم خدمة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى، وقياس مؤشر كتلة الجسم، بالإضافة إلى تقديم التوعية الصحية أيضًا للمترددين على المبادرة.

ومن جهته، أشار هشام بدوي، مدير الإدارة العامة للإعلام والتعليم والاتصال الصحي، إلى أنَّ حملات التوعية التي ينظمها المثقفين الصحيين تشمل تعريف المواطنين بالخدمات الطبية التي تقدمها المبادرة، إضافة إلى تقديم التوعية الصحية للمواطنين بشأن الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، كما يتمّ تعريف المواطنين بأماكن تقديم خدمات المبادرة و مواعيد العمل والتي تستمر طوال أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وأضاف "بدوي"، أنَّ دور المثقفين الصحيين لم يقتصر على تعريف المواطنين بخدمات المبادرة الرئاسية فحسب، ولكن امتد إلى تقديم العديد من الرسائل الصحية للمواطنين للوقاية من الإصابة بالأمراض المزمنة من خلال رفع الوعي بشأن أهمية الالتزام بتطبيق نمط حياة صحي، والمداومة على نظام الغذاء الصحي والنشاط البدني المنتظم والحفاظ على وزن الجسم الطبيعي، مؤكّدًا أهمية الفحص والعلاج المنتظم للحد من مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

يُذكر أنَّه يتمّ تقديم خدمات المبادرة بجميع محافظات الجمهورية من خلال 5 آلاف و400 وحدة صحية ومركز طبي، وأكثر من 750 قافلة طبية، إضافة إلى 757 فرقة متحركة تمّ نشرها لتقديم خدمات المبادرة بالأماكن العامة، ومحطات القطارات، ومترو الأنفاق، وأماكن التجمعات مثل المساجد، والكنائس، والنوادي، والمولات التجارية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفي حالة التأكّد من الإصابة بأمراض مزمنة تتمّ إحالة المريض إلى المستشفيات لإجراء الفحوصات المتقدمة وتلقي العلاج بشكل دوري بالمجان من خلال "كارت المتابعة"، كما يمكن معرفة أماكن تلك الوحدات من خلال الموقع الرسمي للمبادرة http://www.100millionseha.eg، وتطبيق "صحة مصر" إضافة إلى تلقي الاستفسارات من خلال الخط الساخن لمبادرة "100 مليون صحة" وهو 15335.