غدا.. آخر موعد لتلقي أوراق التقديم لـ 32 منحة بجامعة حورس في دمياط

أعلن ديوان عام محافظة دمياط، غدًا الخميس، آخر موعد لتلقي أوراق التقديم لـ ٣٢ منحة تعليمية بجامعة حورس لأبناء المحافظة من أبناء شهداء ومصابى القوات المسلحة والشرطة وأبناء شهداء الجيش الأبيض، وأصحاب الحالات الاجتماعية الخاصة.

وقالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إن المنحة تتضمن منحتين بنسبة ٥٠٪ فى كلية العلاج الطبيعي بمجموع لايقل عن ٩٠٪ و ١٥ منحة فى كلية الهندسة بمجموع لا يقل عن ٨٠٪ ، بالإضافة إلى ١٥ منحة بكلية إدارة الأعمال، بمجموع لايقل عن ٦٠٪، على أن يكون الطالب المتقدم من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة لعام ٢٠٢٠ ولم يتقدم للدراسة فى أي جامعة خاصة أو أهلية فى مصر.

ويشترط تقديم الأوراق المطلوبة للتقديم لبدء عملية ترشيح المستحقين وإرسال بياناتهم إلى الجامعة، وتتضمن الأوراق المطلوبة بحث اجتماعى، مفردات مرتب الأب والأم، بيان من التأمينات، حال عمل الأب أو الأم بالأعمال الحرة، وبيان من المعاشات حال بلوغ الوالدين السن القانونية للمعاش، بالإضافة إلى إفادة من الجمعية الزراعية بوجود حيازة أم لا، صورة شهادة إتمام شهادة الثانوية العامة، صورة شهادة الميلاد، تقرير طبى فى حالة وجود أية أمراض، أما فى حالة وفاة الأب يتطلب إحضار شهادة الوفاة وبيان بالمعاش.