محافظ الإسكندرية يوزع 500 شنطة ومستلزمات مدرسية على الطلاب

قام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، بتوزيع 500 شنطة مدرسية شاملة مستلزمات وأدوات كتابية وزي مدرسي بإدارة شرق التعليمية بمدرسة الشهيد محمد علوي سمك، من إجمالي 4 آلاف شنطة مدرسية تم توزيعها علي طلاب المدارس الحكومية الأكثر احتياجا في إطار جهود الدولة لرفع المعاناة عن أولياء الأمور.

وهنأ المحافظ الطلاب بالعام الدراسي الجديد، متمنيا لهم مزيدا من النجاح والتوفيق.

وأوضح، أنه بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية والمجتمع المدني تم توزيع 4 آلاف شنطة مدرسية على مستوى المحافظة للطلاب الأكثر احتياجا، قبل بدء العام الدراسي الجديد، مؤكدًا حرص المحافظة على رفع العبء عن كاهل المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم التنسيق مع المجتمع المدني ورجال الأعمال بالإسكندرية للمساهمة في دفع المصروفات الدراسية لهؤلاء الطلاب.

وفي سياق مختلف، كان يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اجتمع مع مديري عموم المديرية ومديري عموم الإدارات التعليمية، بشأن الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2020/2021.

وأكد "الديب"، على ضرورة الالتزام بخطة توزيع المناهج الدراسية وفق الخطة الزمنية للعام الدراسي الجديد الوارد من وزارة التعليم.

وأشار، إلى ضرورة توزيع الأدوار والمهام على أعضاء هيئة التدريس والعمل علي سد العجز بالمدارس، بالتنسيق مع التوجيهات العامة والفنية واتباع قواعد العجز والزيادة، وإعداد الجدول المدرسي وعلى اهمية إعداد جدول الإشراف اليومي، ووجه "الديب"، مديرو عموم الإدارات بمديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية، ضرورة إعداد خطة للمتابعة الميدانية للمرور على المدارس والتأكيد على نظافة المدارس من الداخل ودورات المياه مع التطهير الجيد حفاظًا على صحة أبنائنا.

وشدد "الديب"، على ضرورة حسن سير العملية التعليمية مع بدء العام الدراسي الجديد واتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها تحقيق انتظام العملية التعليمية وفق القواعد المنظمة لها، واتباع كافة الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، حفاظًا على سلامة الطلاب وضرورة أحكام إغلاق المدارس مع بدء اليوم الدراسي.