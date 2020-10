عزمي وأشجان ومعكم منى الشاذلي.. دليل القنوات الفضائية اليوم

مع استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" حول العالم، يفضل المواطنون البقاء في المنازل قدر الإمكان، حفاظًا على سلامتهم، ومنعًا للتجمعات والزحام.

وتقدم "الوطن" للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية كالتالي:

المسلسلات التلفزيونية

CBC دراما

عرض مسلسل "يوميات زوجة مفروسة أوي ج 1" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "ظل الرئيس" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "نصيبي وقسمتك" الساعة 8 مساءً.

ON دراما

عرض مسلسل "أبو العلا 90" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "زيزينيا ج 2" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "الدخول في الممنوع" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "لدينا أقوال أخرى" الساعة 9 مساء، ومسلسل "القيصر" الساعة 11 مساءً.

DMC دراما

عرض مسلسل "ولسه بحلم بيوم" الساعة 6 مساءً، و"يوميات ونيس" الجزء الثالث الساعة 7 مساءً، و"الوصية" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "ليالي أوجيني" الساعة 9 مساءً.

صدى البلد دراما

عرض مسلسل "حب لا يموت" الساعة 6 مساءً، و"لعنة كارما" الساعة 7 مساءً، و"كيد الحموات" الساعة 8 مساءً، و"بروفا" الساعة 9 مساءً، و"لعبة الموت" الساعة 10 مساءً، و"عزمي وأشجان" الساعة 11 مساءً.

أفلام عربية وأجنبية

روتانا سينما

عرض فيلم "الحناكيش" الساعة 1 ظهرًا، وفيلم "الشيطانة التي أحبتني" الساعة 3 عصرًا، وفيلم "تلك الأيام" الساعة 5:30 مساءً، و"الأولة في الغرام" الساعة 8 مساءً، وفيلم "فتح عينيك" الساعة 10 مساءً.

MBC2

عرض فيلم "The Lego Batman Movie" الساعة 1:30 ظهرًا، وفيلم "House of Games" الساعة 4 مساءً، وفيلم "The Company Men" الساعة 6 مساءً، وفيلم "Miss Sloane" الساعة 8 مساءً، و"The Big Short" الساعة 10.30 مساءً.

البرامج الترفيهية

MBC2

عرض برنامج "Entertainment Tonight" الساعة 3.30 مساء.

CBC

عرض برنامج "معكم منى الشاذلي" الساعة 9 مساءً.