ضبط 100 قضية مخدرات وتنفيذ 53 ألف حكم قضائي في يوم واحد

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية أسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن ضبط 64 قطعة سلاح ناري بحوزة 55 متهمًا، وتنفيذ 53317 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

كما ضبط 100 قضية مخدرات بحوزة 103 متهمين، و45 هاربًا، و11 متهما بممارسة أعمال البلطجة، 137 دراجة نارية مخالفة، و17973 مخالفة مرورية، واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

جرى فحص 38 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 8 منهم، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار استمرار الحملات الأمنية.