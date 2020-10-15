المسجلون في منحة الـ500 جنيه: كنا قربنا ناكل عيش حاف.. شكرا للريّس

دقائق قليلة، ويٌغلق باب تسجيل تحديث بيانات العمالة غير المنتظمة للحصول على منحة الـ500 في المرحلة الرابعة، إذ ينتهي اليوم في تمام الساعة 12 ظهرًا موعد تسجيل البيانات على موقعي القوى العاملة ومجلس الوزراء.

وفتحت وزارة القوى العاملة، باب تسجيل البيانات والمعلومات الشخصية، على المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة، اليوم، عبر رابط الموقع الإلكتروني للوزارة http://www.manpower.gov.eg/، والمقدرة بـ500 جنيه شهريًا للمتضررين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، عقب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باستمرار صرفها حتى نهاية سنة 2020.

وأكد عدد من العمالة غير المنتظمة، التي سجلت في الموقع، سهولة التعامل مع تسجيل البيانات، سواء في المرة الأولى أو في المرة الثانية، موجهين التحية والشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه المستمر لفئة العمالة غير المنتظمة.

وقال محمد عبدالقادر، عامل منتمي لفئة العمالة غير المنتظمة: "ربنا كرمني بالمنحة دي، كنت قربت أكل عيش حاف أنا وعيالي لولا الـ500 جنيه جت نجدة من السماء".

وأضاف عبدالقادر، لـ"الوطن": "مفيش كلمة تعبر عن الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على وقفته مع الغلابة وقت الشدة".

وأشاؤ صبحي بدر، أحد العمال في مجال البناء، والمنتمي لفئة العمالة غير المنتظمة، إلى أنّه تقدم بالتسجيل في المرة الأولى والمرة الثانية، والأمور كانت سهلة في المرتين.

وقال بدر، إنّ "خطوات التسجيل سهلة ومفيهاش مشاكل، في البداية دخلنا على رابط موقع وزارة القوى العاملة، وكتبنا البيانات كاملة زي الاسم رباعي والرقم القومي ورقم الهاتف المحمول، المؤهل الدراسي، وحالة العمل مستمرة أم متوقفة".

وأضاف لـ"الوطن": "بعد كتابة المحافظة والانتهاء من البيانات، كانت بتيجي الرسالة على الموبايل وبننزل نقبض، مشوفناش بلد في الدنيا عملت اللي بتعمله مصر مع ولادها في فترة فيروس كورونا".

خطوات تسجيل البيانات للحصول على منحة الـ500 جنيه

- تسجيل الدخول عبر رابط موقع وزارة القوى العاملة.

- اتباع الخطوات المطلوبة بالضغط على زر التقديم.

- كتابة البيانات كاملة للراغب في الاستفادة من المنحة الرئاسية المتمثلة في الاسم رباعي والرقم القومي ورقم الهاتف المحمول، المؤهل الدراسي.

- حالة العمل "مستمرة أم متوقفة".

- اسم المحافظة المقيم فيها الراغب في الاستفادة من المنحة الرئاسية.

- الضغط على زر إرسال الموجود أسفل الاستمارة الإلكترونية بالموقع.

الرئيس يوجّه الحكومة باستمرار تقديم منحة العمالة غير المنتظمة حتى نهاية العام

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجّه الحكومة باستمرار تقديم المنحة للعمالة غير المنتظمة حتى نهاية العام الحالي، خلال افتتاح أكبر معمل تكرير في مصر وأفريقيا، بمنطقة مسطرد في محافظة القليوبية، قائلًا: "طالما اتكلمت عن العمالة غير المنتظمة، الناس ظروفها صعبة، فلو كان كده نكمل لغاية آخر السنة".