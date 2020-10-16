تعرف على 7 بنود استعرضتهم الهجرة أمام الحكومة لمبادرة "اتكلم مصري"

استعرضت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال اجتماع الحكومة مع الدكتور مصطفي مدبولي، خطة العمل لمبادرة "اتكلم مصري".

ويرصد التقرير التالي أهمية مبادرة "اتكلم مصري" ورسائل المصريين بالخارج التي يعبرون عن ارتباطهم بالوطن وشكرهم لجهد الدولة في ربط أبنائهم بالهوية والثقافة والتقاليد المصرية من خلال المبادرة ومن خلال ملتقيات الجيلين الثاني والثالث التي تنظمها وزارة الهجرة:

* تهدف مبادرة اتكلم مصري لتعريف المصريين بالخارج باللغة العامية بلهجة مصرية، وربطهم بالهوية المصرية، في إطار جهود الدولة لنشر الوعي

* ربط المصريين بالخارج من أبناء الجيلين الثاني والثالث بهويتهم ووطنهم من خلال تطبيق يهدف إلى التعريف باللهجة المصرية

* دروس متدرجة المستوى، وتضم عددا من معالم مصر السياحية، بالإضافة إلى العادات والتقاليد المصرية

* حرص الدولة المصرية متمثلًا في وزارة الهجرة على الاهتمام بتعليم أبنائنا بالخارج اللهجة المصرية، لئلا يشعروا بالاغتراب، وللحفاظ على انتمائهم وهويتهم الثقافية ومعرفة عظمة التراث والحضارة المصرية التي تمثل مبعثًا للفخر لكل مصري في أرجاء الدنيا

* يتم تقديم محتوى بسيط يتناسب مع هذه الفئة العمرية، في شكله ومضمونه بالاعتماد على نشر الكلمات العربية الشائعة

* تعليم أحرف اللغة العربية كذلك عمليات الدمج بين هذه الأحرف كي نصل لمرحلة تكوين الكلمة، من خلال أنشطة تفاعلية للأطفال ويشارك فيها أعضاء الأسرة، إضافة إلى خلق قصص وأغان وفيديوهات تتضمن هذا المحتوى، بلغة سهلة تلائم كل المستويات.

* إطلاق مبادرة "اتكلم مصري" بشكل رسمي، للتوعية بمفهوم الدولة والأمن القومى، وإتاحة الفرصة للشباب لاكتشاف وطنهم الأم مصر والتحديات التى تواجهها، وذلك لأن أبناء الجيلين الثانى والثالث هم سفراؤنا بالخارج ويجب أن يكونوا على بينة من الأمر بعيدًا عن المعلومات المغلوطة المتداولة في الإعلام الخارجي.