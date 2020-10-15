تنتهي اليوم.. تعرف على شروط وظائف التموين الجديدة

تنتهي اليوم مسابقة وزارة التموين والتجارة الدخلية حول وظائف حكومية جديدة بهيئة السلع التموينية، والتي أتيح التقديم لها منذ بداية شهر أكتوبر الحالي وحتى اليوم.

وطلبت الوزارة وظائف متنوعة، ويتاح التقديم لها عبر الرابط الإلكتروني حتى منتصف ليل اليوم، وللإطلاع على الرابط اضغط هنا

وشملت قائمة الوظائف المتاحة في المسابقة التالي:

- مفتش إداري ومفتش مالي.

- أخصائي حاسب آلي تخصص برمجة.

- مهندس حاسب آلي.

- أخصائي بحوث وخدمات الاستيراد.

- أخصائي استيراد وتسويق محلي.

- مراجع حسابات.

- محاسب.

- سائق.

- أخصائي أمن.

- أخصائي مشتريات.

الشروط المطلوبة للتقدم

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- إجادة الحاسب الآلي.

- الحصول مؤهل عال مناسب لطبيعة العمل.

- ​أصل المؤهل الدراسي.

- ألا يزيد السن عن 30 عامًا.

المستندات المطلوبة للوظيفة

- أصل شهادة ميلاد كمبيوتر.

- صورة الرقم القومي سارية.

- أصل صحيفة الحالة الجنائية حديثة.

- شهادة تأدية الخدمة العسكرية للذكور أو شهادة المعافاة.

- شهادة خبرة إن وجدت.

واشترطت الوزارة على المتقدمين لشغل هذه الوظائف إلكترونيا من خلال موقع الوظائف الحكومة المصرية، والذى يتضمن كافة الوظائف المتاحة بالجهاز الإدارى للدولة والشروط المطلوبة لكل وظيفة ومواعيد المقابلات والاختبارات ونتائج قبول لمن وقع عليهم الاختيار، ويستمر الإعلان حتى اليوم ولن يلتفت إلى الطلبات التي ترسل عبر البريد الإلكتروني أو الفاكس.

بوابة مصر الرقمية تقدم خدمات البطاقات التموينية

وتقدم بوابة مصر الرقمية، عددا من الخدمات المختلفة للجمهور خاصة بالتموين تشمل إصدار بطاقة تموين جديدة، وإصدار بدل فاقد لبطاقة التموين، وإصدار بدل تالف لبطاقة التموين وتفعيل بطاقة تموين وضم أفراد الأسرة أو الفصل الاجتماعي وخطوات النقل من محافظة لأخرى، لتيسير هذه الخدمات على الجمهور.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء استعرض منصة مصر الرقمية والخدمات التي تحتوي عليها في صورتها الحالية، اليوم، خلال اجتماعه مع الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعمر مروان وزير العدل وزير العدل، وعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار حمادة الصاوي، النائب العام، والمهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي، وممثلي الجهات المعنية.