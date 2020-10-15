عاجل.. السيسي يمنح أوائل خريجي الشرطة نوط الامتياز من الدرجة الثانية

صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي على منح أوائل خريجي كلية الشرطة نوط الامتياز من الدرجة الثانية، وذلك خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة.

وتضمنت أسماء أوائل الخريجين الحاصلين على نوط الامتياز من الدرجة الثانية ما يلي:

الأول: ملازم تحت الاختبار معتز أشرف عبدالعظيم القباني.

الثاني: ملازم تحت الاختبار محمد أحمد عبدالمجيد شهاب.

الثالث: ملازم تحت الاختبار عماد مبارك علي حسونة.

الرابع: ملازم تحت الاختبار أحمد سعد عبدالله الشريف.

الخامس: ملازم تحت الاختبار محمد صلاحلا صدقي هاشم.

وأول الوافدين: ملازم تحت الاختبار إياد خالد محمود من دولة فلسطين.

وأول خريجي كليات الحقوق ملازم أول تحت الاختبار محمد علي عبدالعزيز عوض، الحاصل على درجة ماجستير القانون بتقدير إمتياز.

أول خريجي الضباط المتخصصين ملازم تحت الاختبار صباح الدين عثمان صلاح الدين الأحمدي.

أولى خريجات قسم الضباط المتخصصين ملازم تحت الاختبار نهى صلاح الدين زغلول سيف.

أقدم الدراسين الأفارقة الناطقين باللغة الفرنسية ميسي أونانا سيمون من دولة الكاميرون.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، احتفال أكاديمية الشرطة بتخريج دفعة جديدة لعام 2020، في مقر الأكاديمية بالقاهرة الجديدة، وفقًا لما صرح به السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

ويحضر الحفل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعدد من الوزراء وقيادات الدولة، وأهالي الخريجين.