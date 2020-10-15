عاجل.. السيسي لأبناء الشهداء المكرمين: كل من هنا بمثابة الأب والأخ لكم

هنا الرئيس عبدالفتاح السيسي باسم المصريين، أبناء الشهداء من خريجي كلية الشرطة، قائلًا: "هما مش موجودين معاكم بس بأكّد لكم إن كل مصري موجود هنا وبيسمعنا اعتبروهم الأب والأخ لك، لأنّهم ينظرون لكم بهذه المنزلة والمكانة".

واستكمل الرئيس السيسي رسالته لأبناء الشهداء بقوله: "صحيح يؤلمكم ويؤلمنا غيابهم واستشهادهم في سبيل مصر، ولكن عزائنا إنهم قدموا ده علشان 100 مليون مصري يعيشوا، ألف مبروك".

وقدّمت الأكاديمية للرئيس عبدالفتاح السيسي، 9 من طلاب الكلية من أبناء شهداء الوطن، مع عزف سلام الشهيد، و9 من طلاب الخريجين أبناء الشهداء، من أصل 29 طالبا بالأكاديمية من أبناء وأشقاء الشهداء.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، احتفال أكاديمية الشرطة بتخريج دفعة جديدة لعام 2020، في مقر الأكاديمية بالقاهرة الجديدة، وفقًا لما صرح به السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

ويحضر الحفل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعدد من الوزراء وقيادات الدولة، وأهالي الخريجين.