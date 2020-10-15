كيف تستفيد من رصيد بطاقة التموين في "ما يغلاش عليك" قبل انتهائها؟

خلال أيام تنتهي المبادرة الرئاسية "ما يغلاش عليك"، ومن المقرر أن تنتهي في 27 أكتوبر، والتي تعمل على تشجيع المستهلك على شراء المنتج المحلى من خلال وجود عدد من المميزات منها خصومات من المصنعين تصل إلى 20%، فضلا عن الخصومات التي يحصل عليها المواطن مثل استخدام الرصيد المتبقي في بطاقات التموين.

وتقدم المبادرة أكثر من 65 ألف منتج محلي الصنع، من خلال آلاف التجار والمصنعين والتجار، وبالتعاون مع 4 بنوك مصرية، لتقديم تسهيلات للمواطنين وخصومات خاصة بفوائد التقسيط، إضافة إلى الاستفادة من خصم رصيد بطاقة التموين.

وتستعرض "الوطن"، في التقرير التالي كيفية الاستفادة من خصم بطاقة التموين خلال مبادرة ما يغلاش عليك قبل انتهائها.

كيفية استخدام الرصيد المتبقي ببطاقة التموين

يمكن لأصحاب البطاقات التموينية الاستفادة من الرصيد المتبقي، من خلال الدخول على موقع المبادرة، وتسجيل الدخول.

اختيار المنتجات المراد شراؤها.

الدخول على سلة المشتريات، وتحديد طريقة الدفع، باستخدام بطاقة التموين.

ويتم من خلال تسجيل الرقم القومي لصاحب البطاقة، ورقم الهاتف، والدفع من خلالها.