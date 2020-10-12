10 خطوات لضم أفراد أسرتك على بطاقة التموين إلكترونيا

تقدم بوابة مصر الرقمية، عددا من الخدمات المختلفة للجمهور خاصة بالتموين تشمل إصدار بطاقة تموين جديدة، وإصدار بدل فاقد لبطاقة التموين، وإصدار بدل تالف لبطاقة التموين وتفعيل بطاقة تموين وضم أفراد الأسرة أو الفصل الاجتماعي وخطوات النقل من محافظة لأخرى، لتيسير هذه الخدمات على الجمهور.

وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي، طريقة ضم أفراد الأسرة على البطاقة التموينية كالتالي:

1- الدخول على بوابة مصر الرقمية من هنـــــــــا.

2- اختيار خانة خدمات التموين

3- الضغط على ضم أفراد أسرتي

4- الضغط على خانة ابدأ الخدمة

5- يتم عرض أسماء الأفراد الذين قمت بإضافتهم مسبقا على بطاقتك التموينية.

6- اختر خانة المزيد من أفراد أسرتك من الدرجة الأولى.

7- يتم الاطلاع على الشروط والأحكام التي تشمل أنه يجب ألا تنطبق على مالك البطاقة شروط الاستبعاد من التموين، ومالك البطاقة هو المؤهل لطلب الخدمة، ولا يمكن فصل رب أسرة على بطاقة تموينية أخرى، ويمكن إضافة أفراد الأسرة الأحياء فقط والأعضاء في بطاقات تموينية أخرى وليس على بطاقة المواطن على ألا يكون أي منهم رب أسرة، والضغط على موافقة على الشروط والأحكام.

8- اختر المزيد من أفراد الأسرة من الدرجة الأولى لإضافتهم، وسيتم عرض كافة البيانات التي قمت بإدخالها لمراجعتها ويمكنم تعديل أيا منها.

9- تم إرسال الطلب بالنجاح.

10- يمكن تتبع الطلب بالضغط على خانة "تتبع الطلب".

وللاستفادة من خدمات التموين على موقع بوابة مصر الرقمية، يجب اختيار الخدمة المطلوبة، واستيفاء البيانات الأولية التي تشمل رقم الهاتف، ورقم بطاقة الرقم القومي.

ثم إدخال باقي البيانات المطلوبة، للحصول على الخدمة الالكترونية.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء استعرض منصة مصر الرقمية والخدمات التي تحتوي عليها في صورتها الحالية، اليوم، خلال اجتماعه مع الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعمر مروان وزير العدل وزير العدل، وعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار حمادة الصاوي، النائب العام، والمهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي، وممثلي الجهات المعنية.