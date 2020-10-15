"فيل" بشوارع الإسكندرية.. أحدث وسائل تذكير الناخبين برمز مرشح للبرلمان

في محاولة لتذكير الناخبين بالرمز الانتخابي خاصة كبار السن وغير المتعلمين في المناطق النائية، تجول مجسم فيل في شوارع منطقة دائرة باب شرقي وسيدي جابر وسط وشرق الإسكندرية، وذلك كدعاية انتخابية للمرشح طاهر السمالوسي رقم 12 رمز الفيل مستقل.

وعلى سيارة نقل تجول الفيل المجسم في الشوارع كدعاية انتخابية؛ حيث محاولة تذكير الناخبين برمزه الانتخابي.

وتشتد المنافسة بين مرشحين في دائرة سيد جابر وباب شرق في الإسكندرية، الدائرة الثالثة والمخصص لها مقعدين فردي في مجلس النواب، وذلك بعد التحالف الذي تم بين المرشح مجدي الوليلي أحد رجال الأعمال من أبناء الدائرة والمرشح رقم 1 رمز الصاروخ، والمرشح عن حزب الشعب الجمهوري، والذي غزت لافتاته شوارع المدينة منذ بدء عملية الدعاية الانتخابية، كما أعلن عدد كبير من كبار المناطق التأييد، والمرشح أحمد المصري رقم 2 رمز القلم المرشح عن حزب مستقبل وطن.

بدأت التحالفات في الدائرة وذلك بعدما تم وضع دعاية مرشح الشعب الجمهوري مع مستقبل وطن.

فيما دخل في المنافسة بالدائرة التي تضم حي وسط وحي شرق، النائب البرلماني سمير البطيخي الذي ترشح مرة أخرى رمز الأتوبيس رقم 16 وهؤلاء الثلاثة الأشهر منافسة في الدائرة؛ كما تواجدت بعض المرشحين الدائمين التواجد أمثال المرشح أكرم أبو زيد رمز سخان المياه رقم 25، وطاهر السمالوسي رقم 12 رمز الفيل.

وترشح 7 مرشحين عن الأحزاب السياسية في دائرة سيدي جابر من بينهم مرشحين من حزب الإصلاح والنهضة وهم المرشح مصطفى كريم رمز مضرب التنس رقم 8 ورامي أبو النصر رمز السفينة رقم 9.

ويبلغ عدد مرشحي دائرة سيدي جابر 27 مرشحا من بينهم 7 مرشحين أحزاب و20 مرشحا مستقلا. وتعد دائرة سيدي جابر من الدوائر الكبيرة التي يتواجد فيها عدد كبير من الناخبين خاصة وأنها تضم مناطق شعبية منها كليوباترا والإبراهيمية والحضرة والحضرة البحرية والجديدة.