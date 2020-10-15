جامعة سوهاج تحتفل بطلابها الملتحقين بـ"المصرية للتعلم الإلكتروني"

نظمت جامعة سوهاج احتفالية لاستقبال الطلاب الجدد الملتحقين بفرع الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية بالجامعة، بقاعة المؤتمرات الكبري بمقر الجامعة القديم، بحضور الدكتور أيمن محمد الديب نائب رئيس الجامعة المصرية الإلكترونية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد أبو المجد سليمان مدير فرع الجامعة بسوهاج.

ووجه الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة رسالة ترحيبية لطلاب الدفعة الثانية بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2020/2021، مشيرًا إلى أن إدارة الجامعة استعدت بكافة إمكانياتها لتوفير بيئة تعليمية مناسبة تلائم متطلبات الدراسة بالجامعة، وتعتبر أول جامعة مصرية توفر نموذجًا تعليميًا مرنًا يعتمد على مبدأ التعليم الإلكتروني لمن ليس لديهم وقت كافي للتعليم التقليدي، بالإضافة إلى استخدام الأساليب الحديثة في التعلم بما يعمل على تحسين مخرجات التعليم الجامعي وتزويد الطلاب بمهارات التعلم والابتكار.

ورحّب الدكتور مصطفى عبدالخالق، خلال الحفل بالحضور والطلاب الذين يمثلون الدفعة الثانية للمنتسبين لهذه الجامعة الوليدة، والتي لها السبق في تطبيق نظام التعلم عن طريق تكنولوجيا الاتصالات بعد أن أصبح ضرورة ملحة في هذا الوقت لظهور جائحة فيروس كورونا المستجد، لافتاً إلى أن هناك بعض المهارات العملية والأنشطة التي تتطلب تواجد الطالب بالحرم الجامعي سواء في معمل أو ورشة أو ساحة، لأنه لا يمكن إكتساب هذه المهارات إلا بالتفاعل المباشر بين الأستاذ والطلاب.

وأوصى بالالتزام بالأنشطة اللاصفية سواء الرياضية، الاجتماعية أو الثقافية، لأنها تساهم في بناء شخصية الطالب وتكسبه ما يؤهله لسوق العمل ومنافسته لمن يماثله في المستوى التعليمي والسن، متمنيًا عامًا سعيدًا للطلاب.

ومن جانبه، هنأ الدكتور أيمن الديب الطلاب بالعام الدراسي الجديد، موضحًا أن الدراسة الجامعية مهمة في حياة الطلاب، وتمثل مرحلة انتقالية تأهيلية لسوق العمل، حيث أن التعلم الأكاديمي فقط ليس كافيًا بل يمثل قصور في مؤهلات الخريج الذي يجب أن يسعى لاكتساب وتنمية مهاراته اللغويه والعملية والتكنولوجية، وذلك لن يتم إلا بالاشتراك في الأنشطة والمسابقات الأدبية والفنية والرياضية.

وعبر كلمته المسجلة، قال الدكتور هشام محمد عبدالسلام رئيس الجامعة المصرية الأهلية، إن الجامعة منذ إنشائها عام 2008، انفردت باستخدام تكنولوجيا التعليم، والتي أثبتت نجاحها مع جميع الفئات الطلابية، وستظل الجامعة الأهلية سابقة بخطوة في هذا المجال الذي يتميز بالمرونة لإمكانية الاستفادة منه في أي وقت وأي مكان.

وقام كلا من الدكتور محمد المصري مدير برنامج إدارة الأعمال والدكتورة سناء طه مدير برنامج الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، بتقديم عرض مختصر عن طريقة التعلم وأدواته المستخدمة والبرامج المدرجة بالكليات، وتم فتح باب الأسئلة والاستفسارات للطلاب والطالبات للرد عليهم.