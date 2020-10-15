انعقاد الجمعية العمومية لجمعية "FPA" بصيدلة سوهاج

شهد الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، فعاليات انعقاد الجمعية العمومية لجمعية صيدلي المستقبل FPA بكلية الصيدلة، وبمشاركة مجلس نقابة الصيادلة بالمحافظة، بحضور الدكتور مجدي أمين القاضي القائم بعمل عميد الكلية، الدكتور محمد صلاح الدين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور ممدوح فوزي رائد الجمعية الطلابية، الدكتور جورج لبيب وكيل نقابة الصيادلة، والدكتور محمد عبد الحميد أمين عام النقابة.

ورحّب خلال كلمته، بطلاب الجمعية وشكرهم على ماقاموا به من أنشطة، وفي مقدمتها المبادرات التي هدفت الي خدمة المجتمع ومساعدة الآخرين، مؤكدًا أن الجامعة تحرص على دعم الأنشطة الطلابية، لإعطاء الفرصة لتعلم مهارات القيادة وحرية الحوار، وبناء مكتسبات جديدة للطلاب، من اجل إعداد جيل من الخريجين المتميزين لتاهيلهم للمنافسة بسوق العمل.

وقال الدكتور مجدي القاضي، إن الجمعية العمومية تناولت عرض ما تم إنجازة العام الماضي من أنشطة مجتمعية وبحثية وثقافية، إلى جانب مناقشة أوجه التعاون بين كلية الصيدلة والنقابة، وتقوية أواصر الترابط بين الطلاب ونقابتهم، لتعظيم دور الصيدلي العلاجي والمجتمعي وترسيخ أهمية الأنشطة الطلابية في الحياه الجامعية.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد صلاح الدين، أن كلية الصيدلة تقوم بتنظيم العديد من الأنشطة الطلابية المختلفة على مدار العام، إيمانًا بأهمية النشاط الطلابي وأثره الفعّال في عملية التربية وبناء الثقة بالنفس، وهو يساعد في تأهيل الطلاب لمواجهة الحياة بمختلف صورها.

وأوضح الدكتور ممدوح فوزي، رائد الجمعية الطلابية، أن فعاليات الجمعية العمومية تضمنت انتخاب أعضاء الجمعية الجدد لهذا العام الدراسي الجديد، موضحًا أن الجمعية الطلابية FPA قد نفذت العديد من الأنشطة خلال العام داخل الجامعة وخارجها، على رأسها أنشطة خدمة المجتمع، التي تمثلت في تنظيم عدد من القوافل الطبية داخل المحافظة، وإقامة الندوات التوعوية والتثقيفية التي تهدف إلى زيادة وعي الطلاب وإثراء المعرفة لديهم، بالإضافة إلى تنظيم حملات التبرع بالدم.