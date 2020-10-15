مرشح بالدقهلية يروج لنفسه بـ"شبشب وموتوسيكل": نائب من الطبقة الفقيرة

يتنقل مرشح في دائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية بين القري وعلي المقاهي وهو يركب موتوسيكل، ويعرض برنامجه ورؤيته علي المواطنين، داعيا الأهالي للوقوف بجواره في السباق الانتخابي.

وقال أحمد عادل علام، (29 عاما) المرشح عن دائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، لـ"الوطن": "أنا أصغر مرشح في الدائرة علي المقعد الفردي، وماشي علي رجلي ولابس شبشب، والتزمت أن مفيش صورة ليا تتعلق، إلا بعد انطلاق فترة الدعاية الانتخابية".

وأضاف علام: "أتحرك بالموتوسيكل في الدائرة لتعريف الأهالي بي، فهي تضمن 52 قرية تطلب وقت ومجهود للوصل إليها، ومع ذلك قررت الترشح وهدفي حل مشاكل حياتنا اليومية".

وتابع أن توجه من الدولة مع الشباب، وصاحب الرسالة يستطيع أن يصل إلي الناس، ومن الأفضل أن يمثل النائب الطبقة المتوسطة والفقيرة، لأنها تمثل القطاع الأكبر من الشعب، لأن النائب من الطبقة الغنية "سمع عن الجوع ومشافوش"، ولو النائب يعرف أن جاره أو المواطن الذي انتخبه مرتبه 1200 جنيه ولا يستطيع أن يعيش بهم سيؤثر ذلك علي التشريعات والقوانين التي تصدر من المجلس.

وأشار إلي أن "المنافسة الحقيقية في الانتخابات تحتاج إلي الكثير من الأموال، وأنا كشاب أنافس في دائرة من 52 قرية لو أردت عمل مؤتمر بكل قرية أحتاج مصاريف كبيرة، علشان أجيب حاجة ساقعة في مؤتمر وبدون دعاية حوالي 10 ألاف جنيه".

وأكمل علام: "لو نجحت أول شيء سأطالب به أن تكون حصانة النائب داخل البرلمان فقط، أما في الشارع يكون مواطن عادي بل هو أول من يطبق القانون ولا يخالفه، ويعمل علي نشر الأخلاق والقيم في المجتمع الذي يعيش فيه، لأن النائب يستخدم حصانته خطأ، وأعرف أن عدد كبير يختلف معي في الرأي".

وأوضح أن "كل ما حوالينا يجعلنا أن نختار النائب الذي يمثل المواطن البسيط، والعملية الانتخابية ليست محسومة لأحد، والمرشح لا نراه إلا مرة واحدة، وأول ما ينجح لا نراه، إلا بعد 5 سنوات في الانتخابات الجديدة.