ساسي يخضع لمسحة كورونا تمهيدا للانضمام إلى معسكر الزمالك

يخضع التونسي فرجاني ساسي، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، لمسحة فيروس كورونا، فور وصوله إلى المغرب، على أن يحدد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك، مصيره من المشاركة في اللقاء المرتقب.

وانضم المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمعسكر الفريق استعدادًا لمواجهة الرجاء المغربي المقرر لها الأحد المقبل، بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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