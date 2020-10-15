300 ألف جنيه منحا من "التضامن" للفائزين بمسابقة شباب مصر المبدع

شهدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تخريج أول دفعة من مدرسة "ابتكار خانة" التي تعد أول مدرسة محلية للإبداع الاجتماعي في مصر والشرق الأوسط، في الحفل الذي نظمته "ابتكار خانة" للاحتفاء بنجاح الشباب من المبدعين الاجتماعيين خريجيّ مشروع "ابتكار خانة".

ووزّعت وزيرة التضامن الاجتماعي، شهادات التخرج على خريجي أول دفعة من برنامج "الرحلة" لابتكار خانة، كما سلّمت الجوائز والشهادات للفائزين في مسابقة شباب مصر المبدع.

وقررت القباج منح 30 ألف جنيه من قبل وزارة التضامن الاجتماعي لكل مبدع من المشتركين في مسابقة شباب مصر المبدع، بإجمالي 300 ألف جنيه لـ10 مبدعين، شريطة ضم كل مشترك في المسابقة 4 أفراد آخرين معه للاستفادة من تجاربهم في إبداعاتهم ومبادراتهم.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنّ مؤسسة "ابتكار خانة" تقدم أفكارا مبدعة وتعشق التنمية، مشددة على أنّ هناك ارتباطا وثيقا بين قضية الإبداع المجتمعي والتمكين الاقتصادي، إذ إنّ كل منهما يكمل الآخر، مضيفة أنّ منهجية التفكير والإبداع ضرورية، خاصة أنّ الفكر دائما يسبق العمل، لذلك تعد الشراكة بين جميع المؤسسات أمر ضروري ولا مجال للمنافسة، إذ إنّ العمل الجماعي يعطي عزيمة وإحساس بالنجاح.

ولفتت القباج، إلى أنّ الابتكار الاجتماعي والريادة في المناطق المستحدثة التي جرى نقل سكان المناطق غير الآمنة بات أمر ضروري، إذ يقدم الشباب ابتكارات اجتماعية وفرصا للتغيير المجتمعي.

ومن جانبها، وجّهت ايمان بيبرس، مؤسسة ابتكار خانة، الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي لدعمها مؤسسة ابتكار خانة، مشددة على أنّهم يحتفلون اليوم بنجاح شباب مصر المبدع، الذي يعد اليوم نقطة انطلاق من مبدعي العمل الاجتماعي للشباب خريجي برنامج "الرحلة"، الذي تقدمه "ابتكار خانة" للمبدعين الاجتماعيين.

وأشارت بيبرس إلى أنّ "الرحلة" استمرت لأكثر من 8 أشهر، وجرى تقديم تدريبات بناء قدرات الشباب، ومساعدات تقنية، واستشارات وتوجيه، والأهم من ذلك تغيير منهجية وأسلوب تفكيرهم، موضحة أنّه جرى تنظيم مسابقة تسابق فيها 8 مبدعين ومبدعات اجتماعيين أمام لجنة من الخبراء في مجال الإبداع الاجتماعي وريادة الأعمال الاجتماعية، وجرى اختيار 3 فائزين سيتم منحهم مكافأة مالية.

"ابتكار خانة" أول مدرسة محلية للإبداع الاجتماعي في مصر

وتعد "ابتكار خانة" أول مدرسة محلية للإبداع الاجتماعي في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، إذ تستهدف "ابتكار خانة" الشباب من خلال خلق جيل فعّال ومبتكر من المفكرين النقديين والمبدعين، الذين لديهم القدرة على حل المشكلات، وتقوم مدرسة ابتكار خانة بتقديم جلسات تدريبية للشباب المبدعين الاجتماعيين لبناء قدراتهم وتقديم الدعم الفني لهم والتوجيه والإرشاد على مدار 6 أشهر على أيدي خبراء ومتخصصين في مجال الإبداع والريادة الاجتماعية.