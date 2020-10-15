"التضامن" تبدأ صرف منحة الـ100 جنيه لمستفيدي "كرامة": الزيادة لشهر واحد

قررت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، صرف منحة الـ100 جنيه لمستحقي برنامج المساعدات "كرامة" لمن يزيد عمرهم على 65 عامًا، اليوم الخميس، وذلك خلال شهر أكتوبر الجاري فقط، والتي كان قد تمّ إقرارها في إطار اليوم العالمي للمسنين.

وأضافت وزيرة التضامن، أنَّ عدد مستحقي المنحة من برنامج كرامة يبلغ ما يقرب من 409 آلاف مواطن، بتكلفة إجمالية تبلغ 48 مليون جنيه.

وأشارت "القباج"، إلى أنَّ المنحة المقدمة ستزيد دعم "كرامة" خلال شهر أكتوبر الجاري فقط إلى 550 جنيهًا بدلًا من 450 جنيهًا، مؤكّدة أنَّ هذه الزيادة ستصرف لمدة شهر واحد فقط وهو شهر أكتوبر الجاري.

وأوضحت وزيرة التضامن أنَّ هذه الزيادة جاءت في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمسنين، مشيرة إلى أنَّ شهر أكتوبر الجاري شهد حزمة من الإجراءات هدفها تخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وكبار السن، وذلك في ظل توجيهات القيادة السياسية التي تهدف إلى دعمهم بكل السبل وتسخير كل الجهود لتلبية احتياجاتهم.

الإعفاء الكامل من تكاليف المواصلات العامة لمن هم 70 سنة

وكانت "القباج" صرحت بأنَّ الوزارة أعدت مشروع قانون للمسنين، وأرسلته للعرض على مجلس الوزراء قبل إرساله لمجلس النواب في دورته الجديدة، لافتة إلى أنَّ أهم ما يميزه هو إصدار بطاقة ذكية تحمل عدة خدمات للمسن في المعاشات ودور الرعاية والخدمات الحكومية.

وأشارت إلى أنَّه تمّ عمل العديد من التدخلات لكبار السن منها الإعفاء الكامل من تكاليف المواصلات العامة بما فيها السكة الحديد، ومحطات المترو والمواصلات العامة لمن هم 70 سنة فأكثر، ومن هم 60 سنة فأكثر إعفاء بنسبة 50%، لافتة إلى أنَّه ببطاقة الرقم القومي سيحصل المسنين على هذه الميزة.