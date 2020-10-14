التضامن تكشف حقيقية بكاء أطفال دار أيتام: خناقة بين طفلتين

كشفت الدكتور هبة أبو العمايم مستشار الرقابة والتفتيش بوزارة التضامن الاجتماعي، تفاصيل بكاء واستغاثة أطفال في الفيديو المتداول عن إحدى دور الأيتام بمدينة الشيخ زايد.

وقالت "أبوالعمايم" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إنه فور انتشار الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج بالتوجه فورًا للدار بمنطقة الشيخ زايد وفحصوا الشكوى.

وأشارت إلى أنهم اكتشفوا أن الأصوات الصادرة من الفيديو ما هي إلا لفتاتين في الصف السادس الابتدائي كانتا تتشاجران، "هما إخوات وفي نفس الفصل وفي الديسك مع بعض".

وشددت على أنها لم نرصد أية مخالفة، متابعة: "ما يتداول على السوشيال ميديا معظمه مش صح والدار فيها أطفال صغيرة وأعمارهم صغيرة، وتفقدنا مكان في الدار والدار متميزة ومكان نضيف وفيه 14 بنت منهم 5 في الجامعة وفيهم بنات في مراحل التعليم المختلفة وفيه مراحل عمرية مختلفة سنتين وأربع سنوات واتعمدت ألف في الدار حتة حتة وكل أوضة فيها بنتين بس وإجمالي التقييم للدار كويسة".

وأضافت هبة أبو العمايم، :"المكان متميز والإقامة متميزة، ومحاط بالأشجار.. والمنظر هناك بديع".

وناشدت مستشار الرقابة والتفتيش بوزارة التضامن الاجتماعي، جميع المصريين، عدم الانسياق وراء ما يتم تداوله عبر السوشيال ميديا.

وتابعت: "متصدقش كل الفيديوهات اللي بتتنشر على السوشيال ميديا".

ولفتت أبو العمايم، إلى أنه حتى الآن لم يتم التوصل إلى من قام بتصوير الفيديو، الذى أوحى بوجود شيء غير طبيعى بالدار.