الأورمان: 4223 وصلة مياه وإعادة تأهيل 1266 منزلا بالقرى الأكثر احتياجا

أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، عن توصيل 4223 وصلة مياه وتعريش 1266 منزلًا للأسر غير القادرة فى قرى ومراكز محافظات، بتكلفة اجمالية 34 مليون و745 ألف جني، ضمن مبادرة "سكن كريم" والتى وقعتها الجمعية بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي.

وأكد "شعبان" في بيان له اليوم، أن مبادرة "سكن كريم" جاءت في اطار توجيهات الرئيس لوزارة التضامن والجمعيات الأهلية بالمساهمة في تحسين بيئة السكن والبرنامج القومي لتطوير البنية التحتية "سكن كريم" موضحاً أن المنازل التي جرى تعريشها كانت أسقفها متهالكة تمامًا أو بدون سقف، بالإضافة إلى وصلات مياه الشرب النظيفة، بهدف توفير حياة أدمية للأسر الأكثر احتياجًا.

وأشار "شعبان" إلى أن القرى التى جرى تعريشها هي قري "الأقالته والضبعية والمريس مركز القرنة، وقريتى الحميدات شرق والدير مركز أسنا، وقرية الرزيقات مركز أرمنت، وقرية نجع الطود مركز الطود بالأقصر، و قري البارود واقصاص والاخيضر وباصونه ونجع خليفة ونجع الحاكم مركز المراغة، وقريتي الكولة والاحايوة مركز اخميم، وقرية سفلاق مركز ساقلتة وقرى الخزندارية غرب والخزندارية شرق وشطورة مركز طهطا في سوهاج".

وأوضح أنه جرى العمل بقريتي الدهسة وحاجر الدهسة مركز فرشوط، وقرى الطويرات والترامسة ودندرة مركز قنا، بمحافظة قنا، وبقري أبوالهدر وابوكريم والزوره والكوم الاخضر والنهايا وخارفه وزاوية هارون وزرابي ساو وعزبة دوس ومنشاة ناصر ودشلوط وكوديه الاسلام مركز ديروط، وقريتي الحماضله وعزبه علوى مركز ابوتيج في محافظة سوهاج، إلى جانب قرى شوشة والزكيبية وابوكيلانى والجرارحة والخولى وعلى باشا والسلام والبصير والحضارة وابوسيدهم والبوتجاز والصليبة والعزيمة 4 والاعتزاز 3 و الوفاء 2 مركز سمالوط، وقرى اباظه وبني حرام واسمو العروس والرحمانية والناصرية وديرمواس وطوخ ونجع عمار ونجع هريدي مركز دير مواس في محافظة المنيا، كما جرى توصيل مياه الشرب النقية، لقريتي نجوع القرنة وقمولا مركز القرنة، وقرى كيمان المطاعنة والنجوع قبلى والحلة والحليلة وتوماس والعرب مركز اسنا، وقرية منشاه العمارى مركز الاقصر ، وقرى اولاد خلف والبلابيش قبلى ونقتق والنغاميش والبلابيش بحرى والنصيرات واولاد يحيي مركز دار السلام، وقرى عنيبس والطليحات ونزلة على وجهينة الغربية مركز جهينة، والحرجة قبلى والحرجة بحرى والحبيل وعرابة ابيدوس وبني منصور والشيخ بركة وبني جميل واولاد عليو والبورة وبرخيل والاصلاح مركز البلينا في سوهاج.