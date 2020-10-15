6 ملايين عامل يسجلون بياناتهم تمهيدا لصرف رابع دفعة لمنحة الـ500 جنيه

انتهي اليوم الخميس الموافق 15 أكتوبر، وفي تمام الساعة الـ12 ظهراً، الموعد النهائي لتسجيل تحديث بيانات العمالة غير المنتظمة للحصول على المنحة الرئاسة "المرحلة الرابعة"، وذلك بعد أن بدأ التحديث السبت الماضي.

وأعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أنَّ عدد العمالة غير المنتظمة التي قامت بالتسجيل لتحديث بياناتها حتى انتهاء الموعد المحدد علي البوابة الإلكترونية لموقع وزارة القوى العاملة، ومركز معلومات مجلس الوزراء، ووصل إلى 6 ملايين و 22 ألف عامل وذلك على مدى 6 أيام.

وشدد وزير القوى العاملة، على أنَّ ذلك يأتي في إطار الاهتمام الكبير من جانب القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخطة الدولة الشاملة لحماية العمالة غير المنتظمة من أي تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك بمواصلة دعم هذه الفئة، والذي بدأت به الدولة المصرية منذ جائحة كورونا، وذلك بصرف 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة حتى نهاية العام.

وأشار سعفان، إلى أنَّه سيتمّ تدقيق بيانات الذين قاموا بتحديثها وذلك عن طريق الجهات المعنية، تمهيدا لتحديد موعد الصرف من قبل اللجنة المشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزارات القوي العاملة والتضامن الاجتماعي والاتصالات والتموين والجهات المعنية الأخرى.

وقال وزير القوى العاملة، إن الدولة المصرية أوفت بما وعدت به العمالة غير المنتظمة لمواجهة الآثار السلبية لتداعيات فيروس كورونا التي ترتب عليها تضرر أوضاعهم المعيشية بصرف 500 جنيه على الـ3 دفعات الأولي بإجمالي 1500 جنيه، ليصل ما يتمّ صرفه لمليون و600 ألف و216 عاملا غير منتظم، 2 مليار و400 مليون و324 ألف جنيه.

وأكّد أنَّ صرف المراحل الثالثة الأولى من المنحة الرئاسة أثبتت بالتجربة أن الدولة المصرية قوية وترعى أبناءها وتوفير الدعم اللازم لهم في وقت المحن، منوها إلى أنَّ كل جهات الدولة المعنية أسهمت بدور مهم وفاعل في مراحل الصرف الثلاث الأولي التى استلزمت من الجميع العمل بروح الفريق الواحد والظهور بمظهر حضاري يليق بالدولة المصرية.