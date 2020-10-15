القوى العاملة: إعلان اسماء دفعة منحة الـ500 جنيه بعد قليل

قال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إنّ محمد سعفان وزير القوي العاملة، سيعلن بعد قليل عدد العمالة غير المنتظمة الذين سجلوا وحدثوا بياناتهم الشخصية عبر موقع الوزارة.

ويستطيع الراغب في المنحة من العمالة غير المنتظمة، ملء البيانات من خلال الدخول من خلال الرابط التالي، ولتحديث البيانات اضغط هنا.

وأضاف سعد الدين، أنّ الوزارة ستراجع وتدقق بيانات العمال غير المنتظمين، تمهيدا للإعلان عن بدء صرف الدفعة الرابعة من المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تفشي فيروس كورونا كوفيد 19 المستجد، وقيمة الدفعة 500 جنيه؟

السيسي يوجّه باستكمال صرف منح العمالة غير المنتظمة المتضررة من فيروس كورونا

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجّه الحكومة باستكمال صرف منح العمالة غير المنتظمة المتضررة من فيروس كورونا، لمواجهة الضغوط وتخفيف أعباء الحياة وضغوطها، وتأثرهم بها.

وأكدت مصادر في اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، أنّ مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة، بدأ حاليًا تحديث بيانات العمالة غير المنتظمة، وتنقية الكشوف القديمة المسجلة في المنحة الأولى من الموتى، والذين خرجوا من دائرة الاستحقاق سواء من خلال استفادتهم من دعم مالي آخر أو التحاقهم بعمل منتظم.

وأضافت المصادر، أن اللجنة العليا لإدارة الأزمة أسندت لمجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة، مهمة تنقية الكشوف من الوفيات وتحديث بيانات العمالة غير المنتظمة المستفيدة والمستحقة لصرف المنحة، لافتة إلى أنّ صرف المنحة سيتم على 3 دفعات، الأولى في أكتوبر الحالي، والثانية في نوفمبر، والثالثة في ديسمبر، وقيمة كل منها 500 جنيه، بإجمالي 1500 جنيه لكل عامل مستحق، تمهيدا لتدقيقها لبدء صرف الدفعة الرابعة من خلال اللجنة الوزارية المعنية بذلك.