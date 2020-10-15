مش شرط خريج تجارة.. شروط التقدم للوظائف الشاغرة بمصرف أبوظبي الإسلامي

أعلن مصرف أبو ظبي الإسلامي، حاجته لشغل وظائف شاغرة للعمل بفروع البنك بالقاهرة، وأوضح البنك، تفاصيل الوظائف عبر الحساب الرسمي له، على موقع "لينكد إن"، كما يلي:

Business Banking Relationship Manager

ويشترط في المتقدمين التالي:

الحصول على درجة جامعية مناسبة لطبيعة العمل.

إجادة اللغة الإنجليزية.

إجادة مهارات التواصل.

القدرة على إدارة الوقت.

Financial Reporting Team Leader, Subsidiaries

وحدد البنك الشروط المطلوبة في المتقدمين كالتالي:

الخبرة 6 سنوات على الأقل.

إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.

إجادة مهارات الحاسب الآلي.

Maintenance Engineer

ويشترط في المتقدمين:

التخرج من كلية مناسبة لطبيعة العمل.

الخبرة 4 سنوات على الأقل في مجال العمل.

إجادة مهارات التواصل.

إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.

Brand & Marketing Communication Senior Manager

إجادة اللغة الإنجليزية تحدث وكتابة.

الخبرة أكثر من 9 سنوات في مجال العمل.

القدرة على القيادة والتوجيه.

إجادة مهارات التواصل.

IT Risk Analyst

ويشترط في المتقدمين الحصول على بكالوريوس مناسب لطبيعة العمل.

خبرة لا تقل عن سنتين.

إجادة اللغة العربية والإنجليزية تحدثًا وكتابة.

طريقة التقدم لوظائف مصرف أبوظبي الإسلامي الشاغرة

ويمكن التقدم لوظائف مصرف أبو ظبي الإسلامي الشاغرة عبر الحساب الرسمي للمصرف على موقع "لينكد إن".

نصائح عند إجراء المقابلة الشخصية

وقدّم خبير التوظيف محمد صادق، عددا من النصائح يتم اتباعها عند إجراء مقابلة شخصية تتمثل في ومعرفة أكبر قدر ممكن من المعلومات الخاصة بالبنك، والبحث عن البنوك المنافسة، حتى يستطيع المتقدم للوظيفة مجاراة الشخص الذي يقوم بإجراء المقابلة الشخصية.

كما نصح بمحاولة معرفة ما إذا كان الأشخاص الذين يعملون بالشركة يعملون بها لفترة زمنية طويلة أم قصيرة، لمعرفة مدى ارتياحهم للعمل بها، وعند سؤال المحاور للمتقدم للوظيفة سؤالا لا يعرف إجابته، لا يتظاهر بعلمه عن الأمر.