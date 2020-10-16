حظك اليوم الجمعة 16-10-2020 برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الجوزاء بكونه شخصية اجتماعية، يستطيع التكيف مع الظروف المحيطة به، وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها "الوطن" نستعرض حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

الوضع الفلكي داعم ويجعلك نشيطا ويقظا وبارعا في التفاوض.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والخلافات.. القمر الجديد في منزل الحب يجعلك متفتحا كزهرة يانعة وتتلون حياتك بالرومانسية.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان محمد رمضان، ويوافق تاريخ ميلاده 23 مايو.