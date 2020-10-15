محافظ الفيوم يستقبل وفد الاتحاد المصري للمكفوفين

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، ظهر اليوم الخميس، وفد الاتحاد الرياضي المصري للمكفوفين، لبحث الاستعدادات لإقامة بطولة الجمهورية للمكفوفين وضعاف البصر في لعبتي الجودو ورفع الأثقال على أرض محافظة الفيوم.

جاء ذلك بحضور الدكتورة رشا الصراف رئيس الاتحاد الرياضي لمنطقة الصعيد، والدكتور حمدي نور الدين عميد كلية التربية الرياضية بجامعة الفيوم، واللواء محمد أحمد والأستاذ أحمد ابوالوفا عضوي مجلس إدارة الاتحاد، والدكتور مالك سليمان بكلية التربية الرياضية، في إطار اهتمام محافظ الفيوم، بمتحدي الإعاقة.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي باسم محافظة الفيوم، أنه خلال اللقاء استمع محافظ الفيوم إلى الإنجازات والبطولات التي حققها الاتحاد المصري للمكفوفين، حيث حصل على المركز الثاني لبطولة العالم في رفع الأثقال خلال شهر نوفمبر الماضي، مُشيرًا إلى أن الاتحاد يقوم بممارسة 14 لعبة، ويتم تنفيذ 7 ألعاب وهي كرة القدم وكرة الهدف (كرة الجرس) كألعاب جماعية، ولعبة الجودو، ورفع الأثقال، والسباحة وألعاب القوى، وتنس الطاولة كألعاب فردية.

ولفت المتحدث الرسمي باسم محافظة الفيوم، إلى أنه تم تحديد يومي 12و 13 نوفمبر القادم لاستضافة أول بطولة للجمهورية للمكفوفين للعبتي الجودو ورفع الأثقال على أرض محافظة الفيوم.

وأضاف "التوني" أن المحافظ رحب باختيار محافظة الفيوم بأنّ تقام على أرضها أول بطولة للجمهورية للمكفوفين، مشيرًا إلى استعدادات المحافظة لتقديم الدعم اللوجيستي المطلوب، لخروج البطولة بالشكل اللائق، فضلاً عن تنظيم جدول زيارات للمشاركين في البطولة لزيارة المواقع الأثرية والسياحية بالمحافظة.