محافظ الفيوم يستقبل وفد الاتحاد المصري للمكفوفين
كتب:
أسماء أبو السعود
03:34 م | الخميس 15 أكتوبر 2020
محافظ الفيوم يستقبل وفد الاتحاد المصري للمكفوفين
استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، ظهر اليوم الخميس، وفد الاتحاد الرياضي المصري للمكفوفين، لبحث الاستعدادات لإقامة بطولة الجمهورية للمكفوفين وضعاف البصر في لعبتي الجودو ورفع الأثقال على أرض محافظة الفيوم.
جاء ذلك بحضور الدكتورة رشا الصراف رئيس الاتحاد الرياضي لمنطقة الصعيد، والدكتور حمدي نور الدين عميد كلية التربية الرياضية بجامعة الفيوم، واللواء محمد أحمد والأستاذ أحمد ابوالوفا عضوي مجلس إدارة الاتحاد، والدكتور مالك سليمان بكلية التربية الرياضية، في إطار اهتمام محافظ الفيوم، بمتحدي الإعاقة.
وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي باسم محافظة الفيوم، أنه خلال اللقاء استمع محافظ الفيوم إلى الإنجازات والبطولات التي حققها الاتحاد المصري للمكفوفين، حيث حصل على المركز الثاني لبطولة العالم في رفع الأثقال خلال شهر نوفمبر الماضي، مُشيرًا إلى أن الاتحاد يقوم بممارسة 14 لعبة، ويتم تنفيذ 7 ألعاب وهي كرة القدم وكرة الهدف (كرة الجرس) كألعاب جماعية، ولعبة الجودو، ورفع الأثقال، والسباحة وألعاب القوى، وتنس الطاولة كألعاب فردية.
ولفت المتحدث الرسمي باسم محافظة الفيوم، إلى أنه تم تحديد يومي 12و 13 نوفمبر القادم لاستضافة أول بطولة للجمهورية للمكفوفين للعبتي الجودو ورفع الأثقال على أرض محافظة الفيوم.
وأضاف "التوني" أن المحافظ رحب باختيار محافظة الفيوم بأنّ تقام على أرضها أول بطولة للجمهورية للمكفوفين، مشيرًا إلى استعدادات المحافظة لتقديم الدعم اللوجيستي المطلوب، لخروج البطولة بالشكل اللائق، فضلاً عن تنظيم جدول زيارات للمشاركين في البطولة لزيارة المواقع الأثرية والسياحية بالمحافظة.