محافظ الفيوم يتابع تنفيذ مشروعات الصرف الصحي

تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أعمال تنفيذ مشروعات الصرف الصحي لخدمة المواطنين، وإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، ضمن قرض الاتحاد الأوروبي بقيمة 9.5 مليار جنيه مصري، في إطار تفعيل توجيهات رئيس الجمهورية لتطهير كافة البحيرات ومنها بحيرة قارون.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد، اليوم، بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام محافظة الفيوم، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، واللواء هشام درة رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، ورؤساء المدن، وعدد من مديري الإدارات المعنية بشركة مياة الفيوم.

وأشار محافظ الفيوم خلال الاجتماع إلى أنّ مشروعات الصرف الصحي المزمع تنفيذها من خلال القرض الأوروبي، تعد نقلة نوعية على المستوى السكاني، وتسهم في حل مشكلات الكثير من القرى وكذلك الارتقاء بالبنية التحتية، كما تعمل على إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، مشدداً على التنسيق المتبادل بين الجهات كافة لتوفير قطع أراض لإنشاء محطات صرف صحي بالقرى المحرومة.

ووجه المحافظ رؤساء المدن إلى مراجعة موقف قطع الأراضي التي تم اختيارها والمزمع إنشاء محطات الصرف الصحي عليها، خلال يومين، لافتاً إلى عقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل يضم الطرفين لحل المشكلات العالقة بشأن تنفيذ المشروعات، مؤكداً ضرورة تحمل المسئولية وتكاتف الجميع، ونشر التوعية بين المواطنين بأهمية مشروعات الصرف الصحي.

من جهته، استعرض اللواء هشام درة، رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي الدراسات الفنية لمشروعات الصرف الصحي المزمع تنفيذها، والمناطق المخدومة، والنسب المستهدفة من المشروعات الجديدة للمناطق المحرومة، وآليات التنفيذ، مشيراً إلى أن نسبة تغطية مشروعات الصرف الصحي تصل إلى 47%، وتستهدف المشروعات الجديدة الوصول إلى نسبة من 75 إلى 80 %، بالاضافة الى محطات الهيئة القومية للصرف الصحي، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من الدراسات الفنية والهندسية للمشروع.

وأضاف أن مشروعات الصرف الصحي المزمع تنفيذها من خلال القرض الأوروبي ستستمر لمدة 7 سنوات، وتضم إنشاء عدد 8 محطات معالجة جديدة، وتوسيع نطاق عدد 10 محطات معالجة قائمة، وإعادة تأهيل عدد 9 محطات معالجة، وإنشاء عدد 114 محطة رفع جديدة، من أجل توسيع نطاق شبكات الصرف الصحي بمراكز المحافظة الستة.