محافظ الفيوم يتابع تنفيذ مشروعات الصرف الصحي
كتب:
أسماء أبو السعود
07:25 م | الثلاثاء 13 أكتوبر 2020
محافظ الفيوم يتابع آليات تنفيذ مشروعات الصرف الصحي ضمن قرض الإتحاد الاوروبي
تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أعمال تنفيذ مشروعات الصرف الصحي لخدمة المواطنين، وإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، ضمن قرض الاتحاد الأوروبي بقيمة 9.5 مليار جنيه مصري، في إطار تفعيل توجيهات رئيس الجمهورية لتطهير كافة البحيرات ومنها بحيرة قارون.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد، اليوم، بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام محافظة الفيوم، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، واللواء هشام درة رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، ورؤساء المدن، وعدد من مديري الإدارات المعنية بشركة مياة الفيوم.
وأشار محافظ الفيوم خلال الاجتماع إلى أنّ مشروعات الصرف الصحي المزمع تنفيذها من خلال القرض الأوروبي، تعد نقلة نوعية على المستوى السكاني، وتسهم في حل مشكلات الكثير من القرى وكذلك الارتقاء بالبنية التحتية، كما تعمل على إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، مشدداً على التنسيق المتبادل بين الجهات كافة لتوفير قطع أراض لإنشاء محطات صرف صحي بالقرى المحرومة.
ووجه المحافظ رؤساء المدن إلى مراجعة موقف قطع الأراضي التي تم اختيارها والمزمع إنشاء محطات الصرف الصحي عليها، خلال يومين، لافتاً إلى عقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل يضم الطرفين لحل المشكلات العالقة بشأن تنفيذ المشروعات، مؤكداً ضرورة تحمل المسئولية وتكاتف الجميع، ونشر التوعية بين المواطنين بأهمية مشروعات الصرف الصحي.
من جهته، استعرض اللواء هشام درة، رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي الدراسات الفنية لمشروعات الصرف الصحي المزمع تنفيذها، والمناطق المخدومة، والنسب المستهدفة من المشروعات الجديدة للمناطق المحرومة، وآليات التنفيذ، مشيراً إلى أن نسبة تغطية مشروعات الصرف الصحي تصل إلى 47%، وتستهدف المشروعات الجديدة الوصول إلى نسبة من 75 إلى 80 %، بالاضافة الى محطات الهيئة القومية للصرف الصحي، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من الدراسات الفنية والهندسية للمشروع.
وأضاف أن مشروعات الصرف الصحي المزمع تنفيذها من خلال القرض الأوروبي ستستمر لمدة 7 سنوات، وتضم إنشاء عدد 8 محطات معالجة جديدة، وتوسيع نطاق عدد 10 محطات معالجة قائمة، وإعادة تأهيل عدد 9 محطات معالجة، وإنشاء عدد 114 محطة رفع جديدة، من أجل توسيع نطاق شبكات الصرف الصحي بمراكز المحافظة الستة.