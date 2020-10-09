محافظ الفيوم يشارك 300 شاب وفتاة فعاليات المهرجان الرياضي للدراجات

شارك الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم،اليوم الجمعة، في المهرجان الرياضي للدراجات الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة، صباح اليوم، بمشاركة 300 متسابق من الشباب والفتيات والرواد "كبار السن" من مختلف أنحاء المحافظة، وذلك بحضور الدكتور سيد حزين وكيل وزارة الشباب والرياضة.

وأطلق إشارة البدء لانطلاق المهرجان بشكل متزامن عبر الفيديو كونفرانس بجميع محافظات الجمهورية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في إطار احتفال الوزارة بانتصارات اكتوبر المجيدة، حيث انطلق المهرجان بالفيوم على ساحل بحيرة قارون من أمام قرية اللؤلؤة السياحية بمركز سنورس وصولاً إلى قرية شكشوك التابعة لمركز أبشواي، لمسافة 7 كيلومترات.

وعقب انتهاء المهرجان، قام محافظ الفيوم بتسليم الميداليات وشهادات التقدير لعدد 25 متسابقاً من أصحاب المراكز الأولى الماراثون.

وأكد محافظ الفيوم على أنّ الشباب هم سواعد مصر الفتية ومستقبلها المأمول، مشيراً إلى أن توجيهات رئيس الجمهورية دائماً ما تؤكد على ضرورة الاهتمام بالشباب ووضعهم محل المسئولية، لمواجهة التحديات التى تواجه الدولة المصرية.

وأضاف الأنصاري، أن تشجيع استخدام وسائل النقل غير الآلي (الدراجات) يأتى فى ضوء توجه الدولة نحو توفير استهلاك الطاقة، والحث على المشاركة الإيجابية لكافة شرائح المجتمع فى حماية البيئة وممارسة الأنشطة الرياضية.

وأشار "الأنصاري" إلى ضرورة استلهام روح انتصارات اكتوبر فى البناء والتنمية، مؤكداً أن شباب مصر قادر على صنع المستحيل، معرباً عن شكره لجميع المشاركين فى الماراثون من الشباب والفتيات وكبار السن، وجميع القائمين على تنظيم المهرجان.